Se incendia un santuario de animales y repone en un día la mitad de los daños gracias a donaciones

Una desgracia ha sacudido al Santuario La Candela en el momento más inoportuno. Durante la pasada Noche de Reyes, unas explosiones sorprendieron a los responsables de esta organización asentada en La Puebla del Río. Un grave incendio se producía en uno de los almacenes de sus instalaciones, donde guardaban el heno para alimentar a los animales y tres de los vehículos que utilizan para trabajar. Si bien gracias a la rápida actuación de los bomberos, no hubo que lamentar vidas humanas ni animales, las pérdidas materiales ascienden a más de 50.000 euros.

"Estamos devastadas y en show, los animales necesitan comer mañana mismo y no tenemos nada", clamaban los responsables de La Candela a través de un post en sus redes sociales pidiendo ayuda. El fuego calcinó "un camión completo" de heno que habían recibido tan solo unos días antes, con una carga valorada en 5.000 euros. Más de 300 animales han sido acogidos en este santuario, entre ellos, vacas, ovejas o burros.

De igual modo, el incendio se llevó un turismo, un 4x4 y una furgoneta que los voluntarios del santuario utilizan a diario para las salidas al veterinario, así como "toda la estructura del almacén, jaulas y todo tipo de materiales para el trabajo diario que no podemos ni cuantificar" —lamentan—. Pero, a pesar de que el refugio ha vivido su peor momento en 15 años de historia, la llamada de auxilio de los afectados ha superado todas sus expectativas.

"Queremos agradecer a las miles de personas que han colaborado desde todas las partes del mundo. Con vuestra ayuda hemos conseguido recuperar 23.900 euros", expresa Lucía Martínez, responsable del santuario, a través de un nuevo comunicado. En apenas 24 horas, han logrado cubrir la mitad del importe de los daños gracias a donaciones. "Tenemos alimento para algunas semanas y podremos reponer algunos de los vehículos. Ni en nuestros mejores sueños nos lo habríamos imaginado", se congratulan desde La Candela.

Sin embargo, todavía no se han determinado cuáles fueron las causas del incendio. "La Policía Judicial aún no se ha presentado en el santuario", asegura Martínez, que pide a los cuerpos de seguridad implicados el inicio de una investigación. "No sabemos qué ha pasado y necesitamos una aclaración para poder seguir adelante y atender a los animales con seguridad", añade.

"Nos habéis hecho sentir que no estamos solas, que los animales y nuestro trabajo importan", ha agradecido la portavoz del santuario a los donantes. Asimismo, el refugio reafirma su compromiso de seguir luchando por los derechos de los animales, "como en los últimos 15 años, pese a las presiones de algunos colectivos", recalca.

Cómo ayudar al santuario La Candela

El santuario La Candela continúa solicitando colaboraciones. Estas son las vías abiertas para donar:

Transferencia a la cuenta ES48 21004732150100332075 con el concepto "INCENDIO EN EL SANTUARIO"

Transferencias desde el extranjero: BIC CAIXESBBXXX

Paypal: refugiolacandela@gmail.com

Bizum con el código 02706

Además, puedes hacerte socio o amadrinar a alguno de los animales desde 3 y 5 euros mensuales, respectivamente.