El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, denuncia "el caos de inseguridad" en Reina Mercedes donde no se respeta el derecho al descanso de los vecinos. Tras reunirse con vecinos de la zona, ha explicado que "no se controla ni inspecciona los locales que hay en la zona donde diariamente se concentran jóvenes hasta altas horas de la madrugada, lo que provoca que los vecinos no puedan descansar por los ruidos ocasionados".

Asimismo, ha apuntado que son "locales que incumplen la normativa, ya que cierran más tarde de lo establecido en la ordenanza y tienen más veladores de lo permitido, pero nadie está pendiente de que cumplan lo establecido".

Del mismo modo, ha asegurado que los vecinos afectados "se encuentran al límite, nos han trasladado que la situación ya se ha vuelto insostenible, ya que a los ruidos diarios que tienen que soportar se unen las peleas constantes, el incremento del menudeo de drogas o sustancias estupefacientes así como la suciedad en las calles, malos olores o al usar las calles como urinarios públicos".

El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla ha detallado que es "otro barrio con problemas de inseguridad ciudadana, otro ejemplo más de que la Policía Local no funciona, donde no se destinan los medios suficientes para que se lleven a cabo los controles e inspecciones necesarias".

José Luis Sanz ha detallado que, al igual que ocurre en otros barrios de la ciudad, "los vecinos están hartos, se sienten indefensos e inseguros, ya que llaman a la Policía Local, pero no aparecen y la mayoría de las veces ni atienden las llamadas por falta de medios".

Además, también ha apuntado que "queda en evidencia que tampoco se realizan los controles pertinentes desde el área de Medio Ambiente o GUMA" y ha destacado que "Sevilla está peor que hace ocho años, así nos los trasladan los vecinos, y comienza a ser una ciudad insegura porque no se coordina ni planifica ni se llevan a cabo los controles e inspecciones necesarias, ni se hacen actuaciones preventivas lo que provoca que nuestra ciudad sea un auténtico caos".

Por ello, ha insistido en "el derecho al descanso a los vecinos y, sobre todo, la seguridad es lo primero que debe garantizar el alcalde. La ciudad y los ciudadanos no merecen un alcalde que no garantiza la seguridad, que no pone medios para que la Policía Local funcione o que no toma medidas para que los vecinos puedan estar tranquilo en sus casas o en la calle" y ha añadido que "quiero que los sevillanos se sientan seguros, que se garantice el derecho al descanso, que se vele porque las normas se cumplan y que la Policía Local funcione, que no se siga denigrando su imagen por un alcalde que no cree en ellos".