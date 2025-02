Sanz en el Pleno sobre los sobresueldos: "Al alcalde de Sevilla no se le coacciona"

"Le digo una cosa y creo que puedo hablar por todos los alcaldes que me han precedido y los que vengan. Al alcalde de Sevilla no se le coacciona", sostuvo José Luis Sanz para finalizar su respuesta en la sesión plenaria al líder de la oposición, el socialista Antonio Muñoz, quien preguntó si estaba al corriente del pago de los sobresueldos (desvelados por Diario de Sevilla) de los que ostentaban puestos de alta responsabilidad en el Ayuntamiento de Sevilla durante el mandato de 2011 al 2015 como Juan Bueno y Asunción Fley.

"En los años que he sido presidente del Partido Popular de Sevilla, todos los gastos se han acogido al artículo 73.3 de la ley de bases del régimen local. No sé cuántas veces hay que repetirlo. A usted le gustaría que dijese otra cosa, no voy a hacerlo. Pretenden hacer un escándalo con hechos que ni vulneran la ley ahora ni la vulneraban en el año 2011", reiteró Sanz antes de argumentar que no debe preocuparse por los líos del Partido Popular para a continuación leer una noticia sobre el diputado José Luis Ábalos.

Antes de esa respuesta, Muñoz le dijo que "era imposible que esté centrado en resolver los problemas de Sevilla, porque lo que nos faltaba a su inoperancia e improvisación es ahora la sospecha de sobresueldos". El socialista puso de ejemplo que se trataba del mismo modus operandi del ex tesorero del PP a nivel nacional Luis Bárcenas. "Usted ha dicho que todos los gastos estaban fiscalizados por Génova. Si se encuentran una irregularidad, ¿irán a los tribunales en contra del grupo popular en Sevilla?", reflexionó antes de terminar argumentando que muchos ciudadanos, igual que Vox, pidiendo dimisiones.

Entre las preguntas formuladas por el Partido Socialista sobre los sobresueldos cobrados por los actuales responsables de Hacienda, Bueno es delegado y Fley gerente de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, y que no fueron respondidas por el alcalde se encontraban: ¿Está al corriente si estas prácticas aún se están llevando a cabo?, ¿piensa usted adoptar alguna medida con estas dos personas para restablecer la confianza de los ciudadanos en la gestión de las cuentas públicas?, ¿le consta que el PP notificara los pagos a Hacienda?, y ¿quién y cómo se controlaban en el Grupo Municipal del Partido Popular los 1,1 millones de € recibidos en el mandato 2011-2015?.

En su primera intervención tras preguntarle Muñoz que cómo iba a gestionar las cuentas de la ciudad de este año tras pedir Vox su dimisión, Sanz expuso que "ni me siento ni voy a dimitir. Pretenden hacer un escándalo de algo que no es de ahora y que nunca ha vulnerado la ley. Lo dije y lo vuelvo a repetir, en los años que fui presidente del PP de Sevilla, nunca hubo un sobresueldo". Sobre los 35.000 euros de fondos públicos que se gastaron en autobuses para un mitin en Fibes cuando lideraba la formación local, el alcalde defendió la legalidad y expresó irónicamente si era una fiesta de cumpleaños.