Sanz solicita la anulación de la compraventa de la parcela de Emvisesa en Pino Montano

José Luis Sanz ha solicitado la suspensión de la compraventa de la parcela de Emviesesa situada en Pino Montano que está siendo investigada. El alcalde popular también ha anunciado una auditoría de todas las operaciones de la empresa municipal de vivienda en los últimos ocho años y una reunión con los empresarios del Burger King que ocupa parte del terreno para que se personen en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 10.

Un funcionario de Emvisesa recibió un pago de 78.650 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía, tras la operación urbanística por la que se enajenó una parcela en Pino Montano Norte que está siendo investigada en relación con posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que constituyen el objeto de esta causa en la que, por el momento, la juez no ha imputado a nadie.

"Quiebra técnica de la empresa"

En declaraciones en el Pleno, Sanz ha defendido la investigación interna iniciada por Emvisesa y la suspensión de empleo, de forma provisional, al trabajador. El portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz, ha preguntado al alcalde por la reducción del precio de venta de la parcela en 2024, desde los 1,9 a los 1,5 millones. "Ha conseguido venderla con una reducción importante en un contexto de precios alcistas", indicó antes de querer dejar claro que en la comisión ejecutiva que adjudicó la venta de la parcela en junio de 2024 "no había ningún miembro del Partido Socialista".

Por su parte, Sanz ha defendido que para la tasación del polémico terreno se ha realizado "una doble comprobación" que ha fijado un precio mínimo de 1,2 millones. El primer edil popular ha justificado la reducción ante "la quiebra técnica de la empresa". Asimismo, ha enfatizado que esa operación "no está siendo objeto de investigación". También ha indicado que la parcela sufrió una primera rebaja en 2019 de un 40% hasta los 1,9 millones.