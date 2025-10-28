La Sareb desaloja a los okupas de la calle Feria 158, salvo a una familia vulnerable

El edificio okupado de la calle Feria 158 que llevaba demasiados años en esta situación ha sido prácticamente desalojado tras largos y tediosos trámites, a excepción de uno de los pisos. En la parte más alta solo queda una familia de rumanos en situación vulnerabilidad con un hijo pequeño enfermo a la que se le está buscando una vivienda social.

La mayor parte de las ventanas han sido tapiadas con ladrillos, excepto las de la planta alta y dos de la planta primera.

Los vecinos y comerciantes de la calle Feria se han mostrado aliviados con el desalojo, ya que venían sufriendo desde hace años condiciones de insalubridad en el entorno (basuras, orines, ratas...), peleas y enfrentamientos de algunos de estos ocupas e incluso palizas a algunas mujeres, el trapicheo con drogas, y hasta fiestas hasta las cuatro de la madrugada. Todo lo tienen grabado. Los okupas no iban a los albergues municipales.

"Hasta que no salga la última familia no hemos terminado, pero bueno, de momento ya hemos avanzado un poco porque han tapiado todo y no pueden entrar. Estamos esperando que le den la vivienda social a la familia que queda y que se quede todo liberado porque este problema lo sufrimos desde hace siete años", ha relatado este martes un comerciante afectado.

El inmueble, situado más cerca de la Resolana, es propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que lo venderá cuando pueda realojar a la única familia que queda allí.

El desalojo se produjo a primeros de este mes de octubre, hace más de dos semanas. El 2 de octubre fue el primer intento de desalojo por parte de la Policía, pero no se pudo realizar hasta el pasado 9 de octubre. Según los vecinos, la familia que queda alquilaba las habitaciones del edificio que no era suyo a 200 euros, según los anuncios que publicaba en la web mil anuncios.

La okupación de este edificio comenzó en 2012 con la anterior propietaria del inmueble, que quería convertirlo en hostal.