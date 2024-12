El sector de la vivienda turística reclama "seguridad jurídica"

Un marco regulatorio estable y uniforme es la reclamación principal de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Según el vicepresidente segundo de la asociación y representante en Sevilla, Juan Ignacio Chaves, “no hay garantías jurídicas a la hora de regular nuestro sector porque van cambiando las condiciones a cada momento”. Afirma que van adaptándose a base de sentencias como la última del TSJAsobre los pisos turísticos, “que se quedará hasta que llegue otro partido al Ayuntamiento y haga otro PGOU”.

Chaves advirtió que el problema principal es que “ni existe un debate profundo ni una norma fruto de esa discusión profunda”. Como muestra, el representante de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, explicó que las 715 viviendas que el Ayuntamiento de Sevilla ha enviado para que se estudie su situación , “todas ellas sin abrir previamente expediente disciplinario, por lo que los propietarios no pueden alegar”, pueden generar varios problemas. Según el representante del sector, “si urbanísticamente la vivienda de uso turístico es considerada ilegal, se podría entrar en una cadena de alegaciones continuada porque no existen garantías jurídicas”.

Es más, Juan Ignacio Chaves explicó que existen diferentes exigencias incluso dentro de las mismas zonas. Por ejemplo, “en el entorno de la Catedral no aplica el tema de la segunda planta o de si no hay más viviendas de este tipo en el edificio o si son habitaciones en lugar de viviendas completas. Por eso necesitamos un marco legal que nos de seguridad al sector. Una norma que además sea no sólo común a toda Andalucía, sino que de cierta garantía de que no cambie en el mismo Ayuntamiento”, reclama.

Juan Ignacio Chaves recordó que las viviendas de uso turístico están reguladas desde 2016. “Ahora nos dicen desde el Ayuntamiento que van a licitar un estudio para concretar el porcentaje de pisos turísticos en una zona cuando ya se había fijado en el 10%, pero además, que va a ser revisable. Esto es cambiarnos las reglas del juego continuamente”.

El vicepresidente segundo de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos destacó que incluso el mismo Ayuntamiento de Sevilla “cambia las normas”. “En el Pleno aprueba que no había que hacer cambio de uso en una vivienda para que fuera de uso turístico y la Gerencia de Urbanismo dice que sí. Al final se regula al antojo, con prisa y poco rigor jurídico”, afirma.

El sector de las viviendas y apartamentos turísticos en Sevilla generó el año pasado 4.539 millones de euros. La Asociación estima que el 60% de esa cantidad repercute directamente en la ciudad. “Por las propias características del alojamiento, los usuarios suelen comprar y consumir en las tiendas y bares, puesto que no tenemos servicio de comida. Además, la mayoría de los propietarios y empleados somos sevillanos y tributamos en Sevilla, por lo que somos un motor económico. Además generamos 1.850 puestos de trabajo directos”, afirmó. En total hay 5.500 viviendas de uso turístico ofertadas en Sevilla, es decir las que son realmente utilizadas porque no todas las que forman parte del registro están en el mercado.

En cuanto al precio medio de las viviendas está entorno a los 1.200 euros, un precio que está muy cerca de ciudades como Marbella. El 75% de los clientes son familias y el 47% de quienes escogen este tipo de alojamientos no vendrían a este destino si no existiera esta modalidad, según datos de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Alojamientos Turísticos.

En 2023, uno de cada tres turistas que visitó Andalucía eligió una vivienda de uso turístico para alojarse. Además, el perfil es el de un turista que invierte en el destino, con gran impacto en el pequeño comercio. Según datos del INE, las VUTs en Andalucía generan más de 20.000 empleos directos, 12.500 empleos indirectos y alrededor de 9.000 autoempleos.