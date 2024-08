Una semana con cortes de luz intermitentes en la Alameda de Hércules por sobrecarga en la red

Desde hace una semana los vecinos de la Alameda de Hércules están sufriendo cortes intermitentes en el suministro de luz. La situación no es nueva. Según reconocen varios comerciantes, las interrupciones de electricidad son frecuentes en la zona "cuando existen eventos o hay un pico alto de consumo". Endesa ha señalado que está trabajando para solucionar estos problemas. La compañía eléctrica ha explicado que los cortes se han debido a un fusible fundido por sobrecarga que ya ha sido sustituido.

Los técnicos han estado trabajando en la zona y han detectado que existen enganches ilegales, seguramente porque existen viviendas ocupadas ilegalmente. Endesa ha recordado que en 2022 se hizo en esta zona un refuerzo de las redes con una inversión que rondó el millón de euros.

Uno de los locales afectados ha sido la farmacia. / Juan Carlos Vázquez

En cualquier caso, han asegurado que están estudiando una solución alternativa para que los vecinos y comerciantes afectados puedan tener acceso a otro canal de suministro diferente al del transformador que tiene sobrecarga.

Mientras tanto, algunos de los comerciantes reclaman una mejora del suministro. Según Rosa Galera, cuya farmacia se ha visto afectada por los últimos apagones, "cada vez que hay un pico de consumo, el suministro de luz se corta. El problema es que el transformador está en el edificio del antiguo cine Alameda, así que los técnicos tienen que avisar al propietario y que este venga para abrirles y que ya puedan hacer su trabajo. Lo normal es que la avería tarde unas dos horas en repararse y todo este tiempo, por ejemplo, me arriesgo a que los medicamentos que tengo en la farmacia rompan la cadena de frío y se echen a perder o a no poder atender a alguien que se acerque al establecimiento, que recuerdo que no es solo una tienda, sino un servicio público". La farmacéutica afirma que esta situación ha llevado a que se le estropee algunos de los aparatos que tiene en la oficina.

Pisos turísticos

La farmacéutica, que lleva en la Alameda de Hércules desde 2007, cree que el problema es de la proliferación de los pisos turísticos. "Hay una demanda más alta de la que puede soportar el transformador, que está preparado para una población que en temporada alta de turistas se duplica en la zona. Es una instalación antigua que no tiene la suficiente potencia no ya para las viviendas okupas, sino para el consumo derivado de los pisos turísticos que proliferan por el barrio", asegura.

Rosa Galera señala su impotencia ante la imposibilidad de poder prestar en algunas ocasiones "el servicio de urgencia que tienen las oficinas de farmacia. Si son cinco momentos puntuales al año cuando se va la luz, es entendible, pero la situación de los últimos días es insoportable", afirma. "Incluso he solicitado al Colegio de Farmacéuticos cerrar por esta situación que intento solucionar".

El restarurante Casa Paco, otro de los negocios afectados / Juan Carlos Vázquez

Más de 10.000 euros sin ingresar

Otro de los grandes perjudicados son los bares de la zona. Sin electricidad no pueden dar servicio en unas noches en las que -en circunstancias normales- entre vecinos y foráneos es difícil encontrar un hueco libre en los veladores. Juan Carlos, uno de los socios del restaurante Casa Paco, afirma que ha perdido más de 10.000 euros de caja por los cortes "teniendo en cuenta las recaudaciones de noches parecidas porque, evidentemente, cuando se va la luz, también se van los clientes porque no podemos ni cobrarles, ni preparar los platos, ni trabajar en definitiva. Además, siempre se va la electricidad en hora punta". Insiste en que la instalación no aguanta el aumento de usuarios. "Es cierto que no afecta igual a todos los locales, porque algunos de ellos tienen instalaciones trifásicas y el suministro solo se corta en una parte del establecimiento", explica el hostelero, quien se queja de que desde hace una semana "no puede trabajar en condiciones con la pérdida que eso supone para un negocio como un bar, además del género que se ha estropeado al romper la cadena de frío".