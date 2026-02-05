Un sereno municipal, tras el desprendimiento de una azucena de la Giralda: "No te acerques mucho a ver si va a caer la otra"

El monumento más importante de la capital hispalense tampoco ha logrado resistir el impacto de la borrasca Leonardo. En torno a las 7:15 horas de este jueves se ha desprendido una de las azucenas de la Giralda situada en la esquina que da hacia la Puerta de Palos y la Plaza Virgen de los Reyes debido a las fuertes rachas de viento. Esta es una de las cuatro jarras que coronan las esquinas de la terraza superior del campanario. Uno de los serenos municipales ha filmado la escena minutos después el impacto de la azucena contra el suelo: "Se acaba de caer ahora mismo".

Por fortuna, la Plaza Virgen de los Reyes se encontraba vacía en el momento del desprendimiento. "Eso le coge a alguien y lo mata, si se cae de día...", exclama el narrador del vídeo que en las últimas horas ha corrido como la pólvora a través de Whatsapp y redes sociales. Justo en ese momento acudían al lugar otros operarios municipales para documentar el suceso. "Hasta aquí ha llegado, no te acerques mucho a ver si se va a caer el otro", advertía este testigo.

La ausencia de esta azucena de la Giralda se aprecia a simple vista: "Está el de la derecha y el de la izquierda no". Algunos cascotes han caído asimismo entre la fachada y las cadenas del edificio. "El Giraldillo se está moviendo, yo me voy de aquí", finaliza la grabación. El operativo de seguridad se activó sobre las 7:15 horas de la mañana, cuando la Policía Local ha informado del acordonamiento de la Plaza Virgen de los Reyes.

¿Qué son las azucenas de la Giralda?

Tras el suceso, los técnicos de la Catedral han realizado una inspección técnica visual del resto de remates de la Giralda, sin detectar desperfectos aparentes, según ha informado el Cabildo a través de X. No obstante, se mantendrá el perímetro de seguridad en torno a la torre hasta que pueda realizarse una revisión en profundidad con medios auxiliares que permitan descartar la existencia de peligro.

El Cabildo ha indicado que la azucena desprendida está integrada en el remate renacentista actualmente pendiente del decreto de licencia del Ayuntamiento de Sevilla para iniciar su restauración. La Giralda abrirá a los visitantes con normalidad este jueves.

Estas azucenas de hierro fundido fueron colocadas en el año 1751 y simbolizan la pureza de la Virgen María y la Inmaculada Concepción, siendo además un elemento clave del escudo del Cabildo Catedralicio junto a la Giralda. Las piezas actuales sustituyen a las originales, muy deterioradas por el paso del tiempo, y fueron restauradas por el orfebre sevillano Fernando Marmolejo Camargo.

Los desbordamientos y el fuerte viento, principales riesgos de este jueves

El servicio de Emergencias de la capital hispalense atendió solo en la jornada del miércoles 303 incidencias relacionadas con la borrasca Leonardo, sin daños personales. Esta mañana, el Ayuntamiento ha activado el procedimiento de cierre de las compuertas de seguridad del muro de defensa ubicado en el parque Vega de Triana. Se trata de una medida preventiva por el riesgo de inundación ante una eventual crecida del Guadalquivir.

"Los cauces de los arroyos y ríos que transcurren por el término municipal de Sevilla siguen siendo monitorizados en toro momento", informaba anoche el Ayuntamiento a través de redes sociales. El desbordamiento del arroyo de Miraflores obligó este miércoles a desviar el tráfico en la barriada de Valdezorras y la SE-20 se mantuvo cortada asimismo. Este jueves permanecen cerrados parques y jardines, las instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal; mientras que reabrirán los Reales Alcázares, los centros cívicos, espacios culturales y las instalaciones deportivas cubiertas.

Este jueves se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas en Sevilla y un intenso flujo del suroeste. Aemet ha activado el aviso amarillo en la campiña sevillana por rachas de viento de hasta 70 km/h. De madrugada, en Sevilla se han registrado rachas de hasta 76 km/h.