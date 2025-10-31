El servicio de tren sigue afectado este viernes en los trayectos de Cádiz- Sevilla, Cádiz-Madrid y Cádiz-Barcelona

Los daños en la infraestructura ferroviaria a consecuencia de la tromba de agua del miércoles siguen afectando a los servicios de tren de media distancia entre Cádiz y Sevilla, los de larga distancia entre Cádiz y Madrid y Cádiz y Barcelona, así como al Cercanías C-1 de Sevilla en el tramo de Jardines de Hércules hasta Utrera/Lebrija, según la información aportada por Renfe. Los restantes servicios funcionan con normalidad.

El malestar de los viajeros que tienen que transbordar en autobús es grande. Denuncian de retrasos de hasta 2 horas a 45 minutos en la salida del transporte por carretera y relatan problemas de organización que mantienen a los viajeros esperando hasta media hora dentro de los trenes hasta que les dan una solución.

Renfe asegura que mantiene habilitados cambios y anulaciones para trenes de Larga y Media Distancia y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

El Media Distancia Cádiz- Sevilla circula con normalidad en el tramo entre Cádiz y Lebrija, pero de Lebrija a Sevilla los viajeros son transbordados en medios alternativos, o bien otro tren o bien por autobús en carretera.

En Larga Distancia, en los servicios de Alvia Cádiz-Madrid y Cádiz-Barcelona los viajeros realizan por carretera el trayecto Cádiz-Sevilla y de Sevilla a Madrid y Barcelona continúan en tren a destino.

En Cercanías no hay incidencias en Cádiz, pero sí en Sevilla.

El Cercanias de Sevilla está en servicio, excepto el tramo de Jardines de Hercules a Lebrija de la C1.

Los trenes de Media Distancia Cádiz-Sevilla finalizan desde este jueves en Lebrija

Desde este jueves, los trenes de Media Distancia con trayecto entre Cádiz y Sevilla finalizan desde este jueves en la localidad de Lebrija (Sevilla), por lo que se ha habilitado un servicio especial de tren lanzadera y otros medios alternativos entre la estación de Lebrija y Sevilla Santa Justa. No obstante, se han estado registrando demoras como consecuencia de todas las incidencias del pasado miércoles.

Según la información facilitada por Renfe este jueves a las 17,00 horas en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el personal de mantenimiento se encuentra reconociendo el estado de la infraestructura en los tramos afectados por el temporal de lluvias. En los Servicios de Media Distancia de Sevilla-Huelva, Sevilla-Málaga y Sevilla-Córdoba se encuentran operativas recuperando la normalidad de forma progresiva a lo largo del día.

Los trenes de Larga Distancia con origen y destino Cádiz se encuentran realizando el recorrido por carretera desde o hasta Sevilla debido a las incidencias registradas por la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvias. Asimismo, los pasajeros del Alvia Madrid-Cádiz han sido trasladados por carretera en el trayecto Cádiz-Sevilla y entre Sevilla y Madrid en tren. Mientras que, los viajeros del Alvia e Intercity Madrid-Huelva han sido transportados en tren de origen a destino.

En los trenes de Cercanías, la compañía ferroviaria comunicó el jueves que todas las líneas estaban en servicio menos la C1 en el tramo Jardines de Hércules-Lebrija, que continúa interrumpido por los efectos del temporal de lluvias. Asimismo, se están registrando demoras entre las estaciones de Lora del Río a Jardines de Hércules. Mientras tanto, los trenes de Cercanías de Cádiz se encuentran en servicio.

Restablecida la circulación en la línea ferroviaria Huelva-Sevilla

Este jueves Adif dio por restablecida la circulación en la línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla que permanecía cortada desde el mediodía del miércoles como consecuencia de los daños ocasionados por las intensas lluvias, que provocaron la caída de la catenaria a la altura de San Juan del Puerto (Huelva).

Así lo indicó Adif, que informó de que la vía vuelve a estar operativa al completo tras reparar la avería de electrificación. El corte de la circulación se produjo a las 12.20 horas de ayer cuando las fuertes lluvias provocaron la caída de la catenaria. Esa avería afectó significativamente al tren de Media Distancia Huelva-Sevilla de las 10.51 horas, que quedó detenido en el trayecto con 56 pasajeros.

Renfe envío un tren de reserva diésel desde Sevilla que les garantizó el trayecto hasta destino.

El corte ha afectado a servicios de Media Distancia Sevilla-Huelva, C5 de Sevilla y Larga Distancia Madrid-Huelva para los cuales Renfe estableció un servicio alternativo por carretera.

Cercanías Sevilla

Las líneas C1 y C3 de Cercanías Sevilla recuperaron el jueves la normalidad en la circulación después de haber registrado retrasos en sus trenes, desde primeras horas del jueves, por una incidencia en la señalización entre Brenes y Majarabique, ya solventada, tal como informó Adif en un comunicado en sus redes sociales.

Renfe restableció este jueves 30 de octubre los trenes de Cercanías de Sevilla salvo la C1 entre las estaciones de Lora del Río y La Salud y mantuvo sin servicio los trenes de Media Distancia que conectan Sevilla con Huelva y Cádiz debido a la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvia y tiempo.

Según la información facilitada por Renfe a las 7,30 horas, todas las líneas de Cercanías de Sevilla se encontraban operativas excepto la C1, que no prestaba servicio entre las estaciones de Lora del Río y la Salud aunque sí lo hacía entre Jardines de Hércules y Lora del Río.

Incidencias en Córdoba

En la provincia de Córdoba se registró el jueves una incidencia en la infraestructura, de modo que los trenes de alta velocidad que circulaban entre Villanueva de Córdoba y Adamuz sufrían retrasos de menos de diez minutos.

Según informó Adif, la incidencia en la infraestructura, con origen descartado en principio por efectos del temporal, se produjo sobre las 16,00 horas y la circulación lenta afectó a un tramo de un kilómetro. Esperaban recuperar la normalidad una vez finalizados los servicios, en horario de noche.