Alfonso Jiménez: "Sevilla se acostumbra a las barbaridades en poco tiempo"

"Vamos camino de Venecia", afirma sobre la ciudad quien fue clave para implantar un modelo de visita turística y cultural de éxito en la Catedral de Sevilla. Alfonso Jiménez (Sevilla, 1946) es catedrático jubilado de la Universidad de Sevilla, ha sido más de treinta años arquitecto conservador de la Catedral, gracias a la confianza que tuvieron en su trabajo el cardenal Amigo y canónigos como Francisco Navarro, y sigue siendo maestro mayor honorario del templo metropolitano.

Es el primer invitado a la serie El Zaguán, que en esta ocasión se ha grabado en los salones del Real Círculo de Labradores.

No es partidario de la reapertura del Patio de los Naranjos como una plaza más de la ciudad y tiene claro que del Giradillo original queda muy poco, pues hubo que emplear mucho material nuevo en su restauración en el IAPH. "Los sevillanos no conocen sus monumentos", denuncia con cierta resignación. Y critica, no sin sentido del humor, que Sevilla se acostumbra a las "barbaridades" en poco tiempo, como las Setas, el rascacielos o determinados edificios como los nuevos de la Avenida de la Palmera.

Ha dedicado una buena parte de su vida profesional a implantar un programa de conservación perpetuo del monumento más importante de la ciudad. Suyos son la gran mayoría de los grandes proyectos de restauración que han sido tomados como modelo en otras catedrales de España y que motivaron que en 2002 recogiera junto a Teresa Laguna el Premio Nacional de Bellas Artes, en la modalidad de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. En sus años como arquitecto conservador se implantó el modelo de visita turística que cambió radicalmente el concepto que se tenía de la Catedral y permitió su autofinanciación.