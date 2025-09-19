Sevilla aprueba un plan para duplicar sus fuentes de agua potable en cuatro años

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde este mes a un ambicioso plan para incrementar el número de fuentes públicas en la ciudad y mejorar el mantenimiento de las ya existentes. La iniciativa, propuesta por el grupo municipal Vox, pretende duplicar la disponibilidad actual de puntos de agua potable, pasando de una fuente por cada 4.000 habitantes a una por cada 2.000 en un plazo máximo de cuatro años, hasta 2029.

Actualmente, la capital hispalense cuenta con 168 fuentes de agua potable, de las cuales 103 se ubican en la vía pública y el resto en zonas verdes. Esta cifra resulta claramente insuficiente comparada con otras capitales europeas, especialmente considerando que Sevilla registra habitualmente temperaturas superiores a los 35°C durante los meses estivales. Además, muchas de las instalaciones existentes presentan deficiencias en su mantenimiento, desde grifos deteriorados hasta periodos prolongados fuera de servicio.

Plan integral de mejora y ampliación

El acuerdo aprobado contempla cinco medidas principales. En primer lugar, se incrementará progresivamente el número de fuentes, priorizando las zonas más deficitarias de la ciudad. Paralelamente, se elaborará un Plan de Mantenimiento Integral que incluirá revisiones periódicas, limpieza regular, reparación inmediata de averías y control sanitario del agua.

La tercera medida consiste en instalar señalización visible e informativa junto a cada fuente, indicando la potabilidad del agua y su conexión con la red pública gestionada por Emasesa. El cuarto punto garantiza el acceso universal, adaptando el diseño para personas con movilidad reducida y menores, asegurando también su integración estética en el entorno urbano.

Mapa digital de fuentes públicas

Como quinta y última medida, el Ayuntamiento impulsará la creación de un mapa actualizado de fuentes públicas, que estará disponible tanto en la web municipal como en aplicaciones móviles. Esta herramienta facilitará la localización de los puntos de agua potable tanto para los sevillanos como para los turistas que visitan la ciudad, especialmente durante las épocas de mayor calor.

La iniciativa responde a una necesidad básica de salud y bienestar en una de las ciudades más cálidas de España, donde el acceso al agua potable en espacios públicos resulta fundamental para el confort de vecinos y visitantes, particularmente en zonas de alta afluencia como centros educativos, instalaciones deportivas, plazas, parques infantiles, mercados de abastos y enclaves turísticos.