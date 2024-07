Sevilla apuesta por un contenedor para la basura más "accesible y eficiente"

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza Lipasam, realizará una inversión máxima de 14 millones de euros para acabar con el mal estado de los contenedores para que sean más accesibles y eficientes. Esta iniciativa se realizará gracias a la aprobación de la licitación de un acuerdo marco para el suministro de contenedores de las cinco fracciones actualmente presentes en la vía pública: envases ligeros, papel-cartón, envases de vidrio, biorresiduos y resto. Esta aprobación se ha llevado a cabo en la Comisión Ejecutiva de Lipasam celebrada esta semana.

La delegada de Limpieza, Evelia Rincón, ha señalado que “el principal objetivo de este convenio es solucionar el mal estado de los contenedores de carga lateral así como homogeneizar el modelo en todos los barrios de la ciudad, ya que en la actualidad hay siete diferentes”.

Según Rincón, esta media “redundará en mejoras significativas en la eficacia y eficiencia del servicio, además de reducir costes de reparación y mantenimiento, además de mejorar la recogida de residuos”. El objetivo es evitar las habituales roturas del sistema de apertura ya que se elimina de su diseño el pedal y manivela, y supondrá un menor coste de mantenimiento al no contener ningún elemento mecánico y ofrecerá un servicio más eficaz y eficiente. Además, es importante incidir que se trata de un diseño que evita que el ciudadano tenga que mantener un contacto directo con él, ya que no es necesario activar ningún mecanismo de apertura de la tapa. Por todo ello, Lipasam prevé también que contribuyan a evitar el abandono de bolsas de basura y el ensuciamiento del entorno de los contenedores. Por otro lado, al no tener que activar mecanismos de apertura, mejorará el acceso y servicio para personas mayores o con movilidad reducida.

A este respecto, la edil, ha destacado que “esta iniciativa implica que tanto los contenedores como los camiones sufrirán menos roturas, ya que se adaptarán a parámetros concretos y no estarían cambiando constantemente según el modelo de contenedor”. Además, este tipo de contenedor permitirá disminuir notablemente el impacto visual, al tratarse de un modelo más compacto y contar con una altura más reducida.

Los primeros contenedores serán instalados en la zona norte de la ciudad, tras la retirada del sistema de recogida neumática que dejará de estar operativo a finales de 2024.

Esta medida conlleva una inversión máxima de 14 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años, durante los cuales se suministrará el mobiliario a demanda de Lipasam. Durante los próximos cuatro años, se prevé la adquisición de 5.780 contenedores. No obstante, en función del incremento de los presupuestos para 2026, se podría llegar a un total de 7.960 contenedores adicionales, lo que justifica la cifra máxima de adjudicación de 14 millones de euros.

Según Rincón, "con esta licitación, Sevilla se posiciona a la vanguardia de la gestión de residuos, apostando por un modelo más sostenible y eficiente que beneficiará a todos los ciudadanos."

Con esta iniciativa, también se asegura la continuidad de la ampliación de la red de recogida de la fracción orgánica en diversas zonas de Sevilla. La implementación de estos nuevos contenedores responde a la necesidad de modernizar y mejorar el sistema de recogida de residuos, alineándose con las exigencias medioambientales actuales y las demandas de los ciudadanos.

Esta inversión se complementa con la reciente licitación en la Comisión Ejecutiva anterior de 65 vehículos, entre los cuales se incluyen 20 motocarros eléctricos, 15 motocarros térmicos, 10 barredoras de aspiración de media capacidad con equipo de baldeo, 10 baldeadoras de aceras para baldeo a presión y 6 vehículos de tipo brigada eléctrico. Esta renovación del parque móvil representa una inversión total de más de 5 millones de euros, destinada a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio de limpieza urbana.

Para finalizar, la delegada de Limpieza ha señalado que con este futuro suministro de contenedores de carga lateral en la ciudad “este Gobierno municipal ha dado un paso significativo en su compromiso con el medio ambiente, la optimización de los servicios de recogida de residuos y la accesibilidad de los ciudadanos”.