Sevilla celebrará los 'Grammy' de los videojuegos en abril

En 2016, Michael Fassbender protagonizó la película Assassin's Creed, famoso título perteneciente a la saga de videojuegos creada por Ubisoft. Un filme que tuvo a Sevilla como uno de sus escenarios principales al estar ambientada en la Inquisición española del siglo XV. No es la primera vez que la ciudad sirve como inspiración para el mundo del videojuego. El estudio hispalense The Game Kitchen se sirve de innumerables referencias locales y regionales para dar forma a su producto estrella: Blasphemous. No es de extrañar que la capital haya postulado para acoger los GEM Awards, el primer evento global en español dedicado a esta industria. Una cita que se celebrará del 24 al 27 de abril en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) y que aglutinará a más de 40.000 personas de manera presencial. Un formato que será híbrido, ya que se podrá asistir o seguir por conocidas plataformas de streaming.

El evento ha sido desarrollado por Personaje Studio junto con DFW Creative y estará organizado por beon. Worldwide. "GEM Awards está aquí para hacer historia", indica su cofundador Pedro García quien recalca que la gala será uno de los platos fuertes: "Será atípica, con un toque rebelde y alejada del corporativismo". Además, se hará entrega -con un formato parecido al de Eurovisión- del premio al mejor videojuego del año. Una ceremonia en la que, promete su impulsor, que no faltará el humor, las actuaciones y la participación de reconocidos influencers de este sector.

De hecho, ya han confirmado su asistencia algunos más de 45 creadores de la talla de Arándana, Arlan360, Abipower, Alex White, Behind the Games, Bersgamer, Bigdata News, Creativo en Japón, Cris Arcades, Danikyo, Diana Monster, Elesnicho, Extas1s, El Bunker S.A., Elvira Yuki, Godofcoffee, Hyrule TV, IsHierro, Japan Gemu, Japeruana, JaviGeek, Ken Ultimate, La Poción Roja, Las Retro Aventuras, Metricar, Microelectronica Tiktok, Mundo N, Nash, N Deluxe, Nintenleaks, Peter D Games, PowerBazinga, Puerta al Sótano, Ray Bacon, Ray Sneakeyes, Silvie Rumi, Salva Fernández, Skyhammer, Srta Hoothoot, Steyb, The Snitch, Tiempo de Videojuegos, Zellen y Zorman.

"Llegan para quedarse"

Durante cuatro días, Fibes se transformará en un espacio dedicado a la industria. Habrá torneos de videojuegos donde los jugadores podrán demostrar su destreza y competir por premios. Habrá otra zona arcade con consolas y con PCs y máquinas recreativas para revivir lo mejor del gaming clásico y moderno. Convivirán con áreas de retail para adquirir productos gaming y también se desarrollarán sesiones educativas impartidas por expertos sobre temas como el desarrollo de videojuegos, diseño gráfico y narrativa.

"GEM Awards marcará un punto de inflexión en la industria de los videojuegos, caminando hacia la profesionalización y entrando en juego nuevas formas de interacción", ha manifestado esta mañana Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura quien ha añadido que "no hay duda que los GEM Awards llegan para quedarse y prometen consolidarse como un evento global de referencia en el sector gaming".