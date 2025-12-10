Sevilla es la cuarta diócesis de España con más aportaciones en la renta a la Iglesia: "Estamos en zona Champions"

Los sevillanos han aportado a la Iglesia 17.549.328 euros a través de la declaración de la renta del ejercicio correspondiente a 2024. Es uno de los datos que ha dado a conocer esta mañana la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que revelan un aumento del 12 % a nivel nacional. El número de declaraciones a favor de la Iglesia en España ha aumentado en 106.363. Según detalla la Oficina de Información de la CEE, se han mantenidos las 208.841 nuevas declaraciones del año anterior y se han obtenido nuevos declarantes.

En cifras globales, los españoles han aportado 429.335.080 euros a la Iglesia por esta vía, 46.897.082 más que en el ejercicio fiscal anterior. El porcentaje de declaraciones favorables a la Iglesia se mantiene en torno al 30% y el número de declaraciones ha subido en algo más cien mil, lo que sitúa la confianza en la institución eclesiástica en 7.946.347 declaraciones de la renta, con la famosa equis consignada.

Los 17,5 millones aportados por los sevillanos a través del IRPF sitúan a la Archidiócesis hispalense en cuarto lugar en el ranking de diócesis con mayor importe asignado a la Iglesia, detrás de Madrid, Barcelona y Valencia.

Andalucía, a la cabeza

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera la tabla de declaraciones con la equis a favor de la Iglesia (1.645.482), seguida de Madrid, Valencia, Cataluña y Castilla-León. También es Andalucía la región donde más aumenta el número de declaraciones a favor de la Iglesia (32.442 más que el año anterior), y sólo está detrás de la comunidad de Madrid en importe asignado, con un total de 64.280.253 euros.

El ecónomo diocesano, Alberto Benito, ha valorado muy positivamente “esta excelente noticia”, que posiciona a Sevilla “a la estela de años anteriores”. Estas cifras se corresponden, a juicio del ecónomo, “con la valoración que la ciudadanía tiene de la aportación social, pastoral y de todo tipo que hace la Iglesia en la diócesis”.

Compensación

Los datos referidos a Sevilla se mantienen en cifras y porcentajes similares a ejercicios anteriores, situación que Benito explica con el uso de una terminología futbolística: “vivimos en zona Champions, con una estabilidad que se mantiene a lo largo de los años, y que se explica porque alrededor de la mitad de los sevillanos ponen la crucecita en su declaración de la renta a favor de la Iglesia”.

El total de lo que los ciudadanos aportan a la Iglesia por medio del IRPF es gestionado por la CEE, que distribuye esa cantidad entre todas las diócesis en función de unas reglas de compensación. Alberto Benito confirma que "de esta forma se ayuda a las diócesis de la España deshabitada, que no tiene recursos para subsistir”. “En Sevilla, gracias a Dios, tenemos una vitalidad tan grande que como diócesis aportamos dinero a ese fondo común”.