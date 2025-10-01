Sevilla, entre los destinos favoritos de los turistas de EE.UU.: el 66% planea visitarla en los próximos tres años según un informe

El turista norteamericano es un turista de calidad, que pernocta más noches y gasta más en la ciudad.

El informe Portrait of American & Canadian International Travelers revela que Sevilla es uno de los destinos más atractivos para los viajeros de Estados Unidos, situándose como la cuarta ciudad española más deseada, con un 66% de interés entre los encuestados. Esto coloca a la capital andaluza por delante de otras urbes de referencia como Bilbao o Málaga, y muy cerca de Madrid (80%), Barcelona (79%) y Valencia (68%).

El atractivo de Sevilla para los turistas estadounidenses encaja perfectamente con las motivaciones principales que destacan en el estudio:

Riqueza cultural e histórica (65%): Sevilla ofrece monumentos Patrimonio de la Humanidad como la Catedral, la Giralda o el Real Alcázar, además de barrios emblemáticos como Santa Cruz o Triana.

Gastronomía (61%): la cocina andaluza y la tradición de la tapa se alinean con lo que los norteamericanos más valoran de España.

Belleza paisajística y autenticidad: Sevilla combina el atractivo urbano con su entorno natural cercano y la experiencia cultural inmersiva, algo clave para el 91% de los viajeros que buscan autenticidad.

Un turismo de alto poder adquisitivo

El informe también señala que los millennials (81%) y los viajeros de alto poder adquisitivo (76%) son los más interesados en visitar España. En el caso de Sevilla, esto implica una oportunidad para reforzar la promoción de experiencias premium: visitas privadas a monumentos, gastronomía de autor, flamenco de calidad y alojamiento en hoteles de lujo.

En cuanto a gasto, el turista estadounidense es altamente rentable para Sevilla: en 2024 el gasto medio por viajero en España fue de 2.113 € por estancia y 274 € diarios, cifras muy superiores a las de otros mercados emisores. Esto, unido a la estancia media de ocho días, convierte al mercado norteamericano en uno de los más interesantes para la economía sevillana.

Además, el dato de que el 84% de los estadounidenses están dispuestos a pagar más por servicios sostenibles encaja con la creciente apuesta de Sevilla por la movilidad, la peatonalización y los planes de sostenibilidad.

En resumen, Sevilla aparece en este estudio como un destino de referencia para el turismo cultural y gastronómico estadounidense, con potencial para crecer en segmentos de alto gasto y sostenible. Reforzar la promoción en EE.UU. puede consolidar a la ciudad como una de las puertas de entrada preferidas al turismo norteamericano en España.