Sevilla, entre los destinos favoritos de los turistas de EE.UU.: el 66% planea visitarla en los próximos tres años según un informe
La capital hispalense se convierte en el cuarto destino más interesante para este tipo de viajeros, que tiene un alto poder adquisitivo
Sevilla impulsa su proyección internacional en la Cumbre Global del WTTC en Roma con una reunión estratégica con Trip.com
El informe Portrait of American & Canadian International Travelers revela que Sevilla es uno de los destinos más atractivos para los viajeros de Estados Unidos, situándose como la cuarta ciudad española más deseada, con un 66% de interés entre los encuestados. Esto coloca a la capital andaluza por delante de otras urbes de referencia como Bilbao o Málaga, y muy cerca de Madrid (80%), Barcelona (79%) y Valencia (68%).
El atractivo de Sevilla para los turistas estadounidenses encaja perfectamente con las motivaciones principales que destacan en el estudio:
- Riqueza cultural e histórica (65%): Sevilla ofrece monumentos Patrimonio de la Humanidad como la Catedral, la Giralda o el Real Alcázar, además de barrios emblemáticos como Santa Cruz o Triana.
- Gastronomía (61%): la cocina andaluza y la tradición de la tapa se alinean con lo que los norteamericanos más valoran de España.
- Belleza paisajística y autenticidad: Sevilla combina el atractivo urbano con su entorno natural cercano y la experiencia cultural inmersiva, algo clave para el 91% de los viajeros que buscan autenticidad.
Un turismo de alto poder adquisitivo
El informe también señala que los millennials (81%) y los viajeros de alto poder adquisitivo (76%) son los más interesados en visitar España. En el caso de Sevilla, esto implica una oportunidad para reforzar la promoción de experiencias premium: visitas privadas a monumentos, gastronomía de autor, flamenco de calidad y alojamiento en hoteles de lujo.
En cuanto a gasto, el turista estadounidense es altamente rentable para Sevilla: en 2024 el gasto medio por viajero en España fue de 2.113 € por estancia y 274 € diarios, cifras muy superiores a las de otros mercados emisores. Esto, unido a la estancia media de ocho días, convierte al mercado norteamericano en uno de los más interesantes para la economía sevillana.
Además, el dato de que el 84% de los estadounidenses están dispuestos a pagar más por servicios sostenibles encaja con la creciente apuesta de Sevilla por la movilidad, la peatonalización y los planes de sostenibilidad.
En resumen, Sevilla aparece en este estudio como un destino de referencia para el turismo cultural y gastronómico estadounidense, con potencial para crecer en segmentos de alto gasto y sostenible. Reforzar la promoción en EE.UU. puede consolidar a la ciudad como una de las puertas de entrada preferidas al turismo norteamericano en España.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR SAILGP