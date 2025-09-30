Sevilla impulsa su proyección internacional en la Cumbre Global del WTTC en Roma con una reunión estratégica con Trip.com

El Ayuntamiento de Sevilla ha participado en la 25 Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), celebrada en Roma entre el 28 y el 30 de septiembre. En este marco, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha mantenido un encuentro de alto nivel con Edison Chen, vicepresidente global de destinos de Trip.com, uno de los mayores portales de viajes del mundo.

La reunión ha tenido como objetivo explorar vías de colaboración entre Sevilla y Trip.com, incluyendo la posibilidad de cesión de datos y análisis de flujos turísticos globales, que serían compartidos con la Smart City Office del Ayuntamiento, ya en contacto con la plataforma. Este acceso permitirá contar con información de alto valor estratégico sobre las tendencias de viaje y el comportamiento de millones de usuarios a nivel mundial, reforzando la toma de decisiones y la planificación turística de la ciudad.

Trip.com es una de las plataformas líderes en el sector de los viajes, con alcance a millones de usuarios en los cinco continentes y capacidad para generar visibilidad internacional inmediata. A través de este encuentro, Sevilla busca ampliar su proyección como destino cultural, patrimonial, gastronómico y de lujo, además de consolidarse en mercados estratégicos como el italiano y el asiático.

En este sentido, se ha destacado la relevancia del próximo evento de Trip.com en Sevilla junto a Turespaña, que servirá de punto de encuentro para el ecosistema turístico español. Esta cita permitirá, entre otros aspectos, generar nuevas alianzas y oportunidades de negocio en todo el sector turístico, desde hoteles boutique hasta grandes atracciones. Fortalecer relaciones con agentes estratégicos del turismo internacional a través de encuentros cara a cara. Impulsar la sostenibilidad, poniendo en valor el compromiso de Sevilla con un modelo turístico responsable que beneficie a las comunidades locales y proteja el patrimonio cultural. Formar y conectar al sector local, con talleres que presentarán nuevas tendencias globales y productos turísticos innovadores, además de facilitar el acceso directo a la extensa base de clientes de Trip.com.

Durante la reunión, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha subrayado la relevancia de este encuentro en un marco tan influyente como la Cumbre del WTTC y manifestado que “la colaboración con una plataforma de la magnitud de Trip.com nos abre la puerta a millones de viajeros en todo el mundo y refuerza la posición de Sevilla como destino turístico internacional de primer nivel. El acceso a sus datos y análisis nos permitirá mejorar nuestra estrategia turística y adaptarnos a las tendencias globales con mayor agilidad”.

"Este encuentro supondrá una gran oportunidad para que el tejido turístico sevillano pueda conectar con líderes del sector, generar alianzas y reforzar su visibilidad en mercados estratégicos. Queremos que Sevilla sea no solo un destino elegido por millones de viajeros, sino también un referente en sostenibilidad, innovación y calidad turística", ha abundado, Moreno.

La reunión con Trip.com se enmarca dentro de la participación de Sevilla en la 25ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), considerada el foro más influyente de la industria. En palabras de la edil de Turismo “estar presentes en esta cumbre es clave para ampliar nuestra visibilidad internacional, establecer contactos estratégicos con líderes gubernamentales y empresariales y seguir reforzando la imagen de Sevilla como ciudad abierta, innovadora y sostenible”.