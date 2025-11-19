Sevilla se convierte en epicentro nacional e internacional de la Enfermería Neurológica

Sevilla acoge desde el XXXII Congreso Nacional y VIII Congreso Internacional de Enfermería Neurológica, organizado por la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE), con la colaboración del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla. El evento, que se celebra en el Cartuja Center Cite, reunirá a profesionales de toda España y del ámbito internacional para intercambiar conocimientos, experiencias y avances en la atención a pacientes con patologías neurológicas.

Bajo el lema 3-2-1… Comparte, Conoce, Comienza…, el congreso refleja el compromiso de los profesionales con la innovación tecnológica, la formación continua y la integración de un enfoque holístico en los cuidados neurológicos.

Durante este miércoles se celebran talleres precongresuales y formación intensiva. Los Grupos de Estudio de SEDENE organizan sesiones sobre ictus en tiempo real, simulando emergencias con fibrinolíticos y reversores; el abordaje integral de la demencia por cuerpos de Lewy, con participación de los grupos de Demencias y Trastornos del Movimiento; y epilepsia pediátrica, incluyendo la experiencia familiar frente a la epilepsia refractaria. Además, se imparten talleres sobre neurorrehabilitación, enfermedades neuromusculares y cefalea, con actividades interactivas como MigraEscape: misión anti-dolor, y se abordaron aspectos sociales y proyectos innovadores, como el IMPULSA de Sanofi, enfocados en la esclerosis múltiple.

El jueves tendrá lugar el acto inaugural, que contará con la presencia de destacados representantes del ámbito sanitario y de la Enfermería, entre ellos Alejandro Lendínez Mesa, presidente de SEDENE; Víctor Bohórquez Sánchez, presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla; Fidel López Espuela, presidente del Comité Científico; y Sergio González-Román Montalbán, presidente del Comité Organizador. Tras la inauguración, José Miguel Morales Asencio, vicedecano de Investigación y Posgrado de la Universidad de Málaga, ofrecerá la Conferencia Magistral titulada Transferencia de conocimiento en cuidados a la ciudadanía: El saber enfermero no puede esperar. La jornada continuó con una mesa redonda centrada en la experiencia del paciente neurológico y una sesión sobre la integración de la inteligencia artificial en los cuidados neurológicos, destacando su papel en la prevención del delirium y la caída de pacientes.

El congreso, que concluirá el viernes 21 de noviembre, incluye además comunicaciones orales, defensa de proyectos de investigación, y una cena congresual con entrega de premios. La iniciativa busca fortalecer la formación de los profesionales, fomentar la innovación y promover el intercambio de experiencias, ofreciendo un espacio donde la excelencia en la atención neurológica se combina con la colaboración y la actualización constante de conocimientos.