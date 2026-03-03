Sevilla impulsará un gran parque público para el alquiler de viviendas

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites para estudiar la creación del parque público de vivienda de titularidad municipal, una herramienta destinada a inventariar el conjunto de inmuebles locales que se destinarán a alquiler asequible o social para personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo de esta iniciativa consiste en hacer efectivo el derecho a una vivienda digna para los sectores de población con mayores dificultades de acceso al mercado inmobiliario, prestando especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables.

Finalidad del parque público municipal

Los parques públicos de vivienda tienen como función contribuir al buen funcionamiento del mercado inmobiliario y servir de instrumento a las distintas administraciones competentes. Las viviendas que integren este parque tendrán como destino garantizar el acceso residencial de personas y hogares con dificultades económicas y sociales, atendiendo a factores específicos de vulnerabilidad como la presencia de menores de edad en el hogar o unidad de convivencia.

Marco normativo y competencias municipales

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla tiene atribuidas las facultades para aprobar el Plan de Enajenaciones e Inversiones del Patrimonio Municipal de Suelo en fines de Interés Social para el periodo 2024-2027. Entre los bienes que componen este patrimonio se encuentran las viviendas integrantes del parque social, que ahora se estructurarán bajo esta nueva figura independiente.

Financiación y gestión del parque

Aunque el parque público de la vivienda de Sevilla constituye una figura independiente del Patrimonio Municipal del Suelo, podrá financiarse con recursos procedentes de este último. Esta estructura permitirá una gestión más eficiente de los recursos municipales destinados a políticas de vivienda social y alquiler asequible en la capital andaluza.