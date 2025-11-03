Sevilla lanza una campaña para frenar la pérdida de población

Ni un habitante sin empadronar. Con ese objetivo el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado el proceso de contratación de una agencia creativa y de medios para poner en marcha una campana de fomento del empadronamiento para frenar la pérdida de población de los últimos años. Se trata de un plan de medios, una campaña publicitaria que ha sido considerada “necesaria” debido a que la estrategia de empadronamiento es esencial y transversal a todo el Ayuntamiento. El presupuesto base de licitación (IVA incluido) asciende a 63.525 euros, buscando una agencia que ofrezca los recursos necesarios para la promoción y difusión de esta iniciativa crucial para el futuro de la ciudad.

Fomentar la inscripción en el padrón es una estrategia prioritaria del gobierno municipal de José Luis Sanz que busca garantizar diversos aspectos fundamentales para la ciudad:

Una adecuada planificación de los servicios públicos.

La actualización de datos estadísticos y demográficos.

El acceso de la ciudadanía a servicios municipales.

Una distribución justa de los recursos económicos procedentes de otras administraciones, la cual se realiza en función de la población empadronada.

El objetivo principal del contrato es asegurar que los residentes en Sevilla que estén obligados a empadronarse lo hagan. La campaña se dirige al total de individuos residentes en la ciudad de Sevilla, con un énfasis particular en colectivos que presentan un menor grado de inscripción. Estos grupos incluyen personas jóvenes, población flotante, nuevos residentes, estudiantes y ciudadanía extranjera residente en la ciudad.

Los servicios que la entidad adjudicataria deberá prestar abarcan la totalidad del proceso publicitario, incluyendo: diseño y desarrollo de un plan de medios; la contratación de soportes y acciones de marketing digital; creatividad, producción y adaptación de las piezas necesarias, servicio de clipping de prensa y seguimiento con valoración económica del impacto.

El plan de medios deberá incorporar una campaña genérica a lo largo del periodo de contratación. Además, se requerirá que todas las creatividades cumplan gráficamente con el manual de identidad corporativa del Ayuntamiento de Sevilla y transmitan un mensaje único, coherente y conciso.

El contrato tendrá una duración definida de 75 días, y en todo caso, hasta el 25 de noviembre de 2025, fecha límite para la presentación de la evaluación de la campaña. No se contempla la posibilidad de prórroga.

A la caza de ciudadanos

En los últimos meses el Ayuntamiento está centrando su empeño en frenar la pérdida de población, después de que Zaragoza superara a Sevilla como la cuarta ciudad más poblada de España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La capital aragonesa cuenta ahora con 691.037 habitantes, por encima de los 686.741 de Sevilla.

Para aumentar la población, y volver a superar la barrera de los 700.000 habitantes, otra de las medidas que se han puesto en marcha es la recuperación del empadronamiento a domicilio. Se trata de una herramienta que ofrece los medios, la información y la atención necesarios a la ciudadanía. Esta medida fue puntera en 2023, porque que trataba de ofrecer todas las facilidades posibles respecto a este asunto. Ahora se ha retomado con presupuesto superior al medio millón de euros y un plazo de ejecución que se extiende hasta 2027.

La finalidad no es otra que mantener actualizado el padrón municipal, de modo que los datos contenidos en el mismo concuerden con la realidad. Aquí, de nuevo entra en juego lo que se conoce como población flotante. Ese conjunto de personas que vive en un municipio sin estar empadronado en él.