Sevilla lidera el descenso de la siniestralidad mortal en carreteras de Andalucía

Sevilla ha registrado un descenso del 37,5% en el número de fallecidos por siniestralidad interurbana en los primeros ocho meses de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) en Andalucía, la provincia se sitúa como la que ha conseguido mejorar más significativamente sus cifras, frente a un descenso medio del 5,1% en el conjunto de la comunidad autónoma.

Durante este periodo se han producido 18 accidentes mortales en Sevilla, con un total de 20 personas fallecidas, frente a los 32 fallecidos en 25 siniestros del mismo tramo de 2024. Esto representa además una caída del 28% en el número de accidentes mortales.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado estos datos como positivos, aunque ha subrayado que son cifras "todavía muy altas que exigen una máxima atención”. Toscano ha recordado que este descenso se ha producido “durante un periodo con máximos históricos de movilidad”, con más de 18,2 millones de desplazamientos de largo recorrido registrados solo en la provincia entre enero y agosto.

Factores de siniestralidad

De los fallecimientos, el 55% tuvieron lugar en vías de alta capacidad (autovías y autopistas) y el 45% en carreteras convencionales. El 30,7% de los accidentes se produjeron por infracciones de la normativa, como adelantamientos indebidos, maniobras incorrectas o falta de distancia de seguridad; un 27,7% por distracciones; un 10,7% por exceso de velocidad; y un 5,3% por presencia de alcohol en el conductor. También se contabilizan causas externas como el estado del vehículo o irrupción de animales o peatones (13,2%).

Entre los fallecidos, destacan ocho motoristas, lo que supone un aumento del 60% respecto a 2024. En contraste, no se ha registrado ninguna muerte de peatones, frente a las siete del año anterior. El resto de víctimas fueron ocho ocupantes de turismos (dos de ellos sin cinturón), una persona en furgoneta y dos en camiones.

Desde el año 2023, no se ha producido ningún fallecimiento de menores de 14 años en carreteras de la provincia.

Prevención, control y formación

En paralelo, la DGT ha intensificado sus medidas preventivas y de educación vial en la provincia. Durante el primer semestre del año se han desarrollado actividades formativas dirigidas a policías locales, estudiantes de ciclos formativos y personas penadas por delitos contra la seguridad vial, entre otros colectivos. Sevilla ha acogido también la V Jornada de Educación Vial para Policías Locales de la Provincia.

En el apartado de control y supervisión, la DGT ha instalado dos nuevos puntos de control en la provincia, dentro del plan nacional de refuerzo de vigilancia vial, así como un avisador ciclista en la A-8006, medidas que buscan reducir los riesgos en tramos especialmente sensibles.

Una de las iniciativas destacadas es la extensión al resto de provincias del proyecto piloto de intercambio de información entre los Institutos de Medicina Legal y las Jefaturas de Tráfico, ya en marcha en Sevilla y Huelva.

"Seguimos trabajando en la mejora de la seguridad vial a través de medidas estructurales, vigilancia, educación y colaboración institucional, con el objetivo común de reducir al máximo el número de víctimas en nuestras carreteras", ha concluido el subdelegado del Gobierno.