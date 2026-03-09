Sevilla lleva el flamenco a Nueva York

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este domingo la XXIV edición de la Bienal de Flamenco en el New York City Center, aprovechando que la ciudad hispalense es la invitada de honor en el 25º Flamenco Festival de Nueva York. El acto ha servido para proyectar en el corazón cultural neoyorquino lo que el primer edil ha definido como "la gran cita mundial del flamenco".

La presentación tuvo lugar tras la actuación del espectáculo 'Vuela' de Sara Baras, que clausuró el certamen estadounidense. Al evento asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la delegada de Turismo y Cultura de Sevilla, Angie Moreno; el delegado de Hacienda, Juan Bueno; el director de la Bienal, Luis Ybarra; y el director del Flamenco Festival, Miguel Marín, además de otras autoridades y representantes culturales.

Sanz ha agradecido especialmente a Miguel Marín la invitación para que Sevilla protagonice el festival neoyorquino, así como la labor de Luis Ybarra al frente de la Bienal. "No había mejor manera de presentar la Bienal que después de ver cómo el flamenco puede elevarse -desde Sevilla- hasta conmover a Nueva York", señaló el regidor tras el espectáculo de Sara Baras.

La Bienal como referente mundial del flamenco

El alcalde ha subrayado con contundencia la dimensión internacional del evento: "La Bienal de Flamenco de Sevilla no es un festival más. Es el referente absoluto del flamenco en el mundo. Es el lugar donde el arte se consagra y el faro que marca el rumbo". En esta línea, ha recordado que, aunque hoy existen festivales en ciudades como Tokio, París, Londres, Buenos Aires o Nueva York, "todos saben que el pulso, la verdad y la raíz del flamenco están en Sevilla".

El primer edil defendió la proyección de Sevilla como ciudad "viva, contemporánea, abierta al mundo, que respeta su tradición pero que no vive anclada en ella". Durante su intervención, destacó que la Bienal representa la identidad sevillana proyectada hacia el futuro sin perder su esencia.

Cifra récord en venta anticipada de entradas

José Luis Sanz ha revelado que "en menos de 30 días se han superado los 500.000 euros en venta anticipada". "Es un récord absoluto en la historia de la Bienal. Nunca antes se había alcanzado esa cifra con tanta antelación", ha subrayado el regidor. Este dato, según ha señalado, "significa confianza, interés internacional y gestión".

El alcalde ha destacado que por primera vez la programación se ha puesto a la venta con tanta previsión, lo que demuestra una planificación "seria, eficaz y ambiciosa". Sanz ha incidido en que apostar por la cultura "no es un discurso, es dotarla de recursos, planificación y estabilidad".

Impacto económico y cultural del flamenco

El primer edil ha recordado que el flamenco es identidad, pero también industria cultural, empleo, turismo de calidad y prestigio internacional. "Cada edición de la Bienal atrae a miles de visitantes de alto impacto cultural y económico. Eso es marca ciudad", ha afirmado durante su intervención en el New York City Center.

Sara Baras inaugurará con el estreno de 'Infinita'

Uno de los momentos más esperados será la inauguración a cargo de Sara Baras, que regresa a la Bienal tras 14 años de ausencia con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo 'Infinita', que se presentará en el Teatro de la Maestranza. El alcalde Sanz ha calificado este regreso de "especialmente simbólico" al reforzar el vínculo entre una artista universal y la gran cita mundial del flamenco en su ciudad.

Colaboración institucional entre Sevilla y Madrid

Durante el acto, Luis Ybarra ha desgranado los principales hitos de la programación de esta XXIV edición, mientras que Miguel Marín puso en valor la conexión cultural entre Sevilla y Nueva York a través del flamenco. Sanz agradeció también la presencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, destacando que "la cultura nos une más allá de territorios. El flamenco es patrimonio común, es España proyectándose al mundo con dignidad y excelencia".

"Sevilla y Madrid, España y Estados Unidos, unidos esta noche por un arte que nació en nuestra tierra pero que pertenece ya a la humanidad", ha concluido el alcalde, reafirmando que **la Bienal de Flamenco es "nuestro mayor activo** cultural, el espejo en el que se miran los artistas y el faro que guía al flamenco hacia el futuro sin perder jamás su verdad".