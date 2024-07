Sevilla contará con nuevos puntos de carga para vehículos eléctricos

La dirección provincial de la Seguridad Social de Sevilla ha adjudicado a la empresa energética Edison Next, empresa de servicios energéticos y filial del grupo energético EDISON y del gigante francés EDF, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en diversas sedes de la provincia. Concretamente, se instalarán en la sede central de la Dirección Provincial, en la calle Pablo Picasso; en las oficinas de información de la Seguridad Social de la calle Niebla y en la Avenida de Jerez y, por último, en la oficina de Sanlúcar la Mayor. Se trata de un nuevo esfuerzo por promover la movilidad sostenible y reducir su huella de carbono.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Eficiencia Energética y Sostenibilidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, que tiene como objetivo fomentar el ahorro energético y económico mediante la implementación, en los edificios e infraestructuras de los organismos públicos, de iniciativas de movilidad sostenible y energías renovables.

Edison Next, empresa de servicios energéticos y filial del grupo energético EDISON y del gigante francés EDF, contará con un plazo de ejecución de tres meses para completar la instalación de los puntos de carga.

El objetivo principal de este proyecto es facilitar la movilidad sin emisiones y promover el uso de vehículos eléctricos entre los empleados y visitantes de estas sedes, contribuyendo así a la reducción de emisiones contaminantes y al ahorro energético. La instalación de estos puntos de recarga forma parte de una estrategia más amplia para transformar la infraestructura energética de la Administración General del Estado.

La adjudicataria se ha comprometido a minimizar el impacto ambiental durante la realización del proyecto, lo que incluye mantener las emisiones atmosféricas bajo control y asegurar que los niveles de ruido sean lo más bajos posible. Las instalaciones se diseñarán considerando el entorno para ser respetuosas con él. Además, el contrato incluye un periodo de garantía de dos años, que cubre el mantenimiento integral, tanto preventivo como correctivo, de las instalaciones para garantizar su máxima eficiencia y durabilidad a largo plazo.

Con el objetivo de facilitar la transición hacia un futuro más verde, la empresa energética decidió hace unos meses apostar firmemente por la movilidad sostenible en España, priorizando la expansión de la red de puntos de carga para vehículos eléctricos. Este enfoque responde al acelerado crecimiento del mercado de vehículos eléctricos y a la necesidad de impulsar sistemas de movilidad más sostenibles, en línea con los objetivos ambientales y energéticos que Europa y España se han marcado para los próximos años.

“Iniciativas como esta son fundamentales para seguir avanzando en la transformación del modelo de movilidad de nuestro país. La colaboración entre las empresas y las instituciones públicas es crucial si queremos reducir las emisiones contaminantes para crear un entorno urbano más limpio y saludable para los ciudadanos. En Edison Next, estamos enfocados en seguir colaborando estrechamente con las instituciones públicas y privadas que deciden apostar por nuestro planeta”, ha señalado Ángel García Burgos, Head of B2G Agency Manager de Edison Next.