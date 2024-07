Sevilla plantea ampliar la limitación de pisos turísticos y hacer una revisión trimestral

El Gobierno municipal presentará una propuesta ampliada de limitación de viviendas turísticas, que será revisada cada tres meses. Así se ha trasladado este lunes de manera pública por el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, tras la reunión mantenida con los grupos políticosel, con el objetivo de poder llevarlo al próximo Consejo de la Gerencia de Urbanismo, que tendrá lugar este miércoles, para que pueda aprobarse en el pleno del mes de julio.

Dicha propuesta será revisada cada tres meses en lugar de anualmente, y se irán fiscalizando los porcentajes, que deben seguir siempre criterios legales y técnicos y no arbitrarios.

"Nos hemos comprometido a, en base a la propuesta de limitación de viviendas de uso turístico ya elaborada, ampliar la misma y estudiar las zonas de alto esfuerzo familiar y las zonas acústicamente saturadas, siguiendo siempre criterios legales y no arbitrarios, y en base al 10% establecido", ha explicado De la Rosa. "La propuesta que planteamos es un procedimiento legal, reglado y ordenado frente a los porcentajes arbitrarios que pide la oposición, que genera inseguridad jurídica, y que supone un bloqueo, que hace que sigan aumentando las viviendas de uso turístico", ha añadido.

El delegado ha detallado que se ha emplazado al próximo miércoles, día que se celebrará el próximo consejo de la Gerencia de Urbanismo, para remitirles una propuesta ampliada, en la que se contempla la revisión del impacto en las zonas de alto esfuerzo familiar (invertir más del 30% del sueldo en la vivienda), así como en las zonas acústicamente saturadas (ZAS) y zonas de especial protección. De la Rosa ha indicado que cuando se tenga el resultado de la revisión de estas zonas, se planteará, en caso de que fuese necesario, "la modificación de los porcentajes, pero siempre en base a criterios legales, jurídicos, técnicos y no a criterios arbitrarios".

Además, se creará una mesa de seguimiento que se reunirá con carácter mensual para ir evaluando la aplicación de esta propuesta e ir introduciendo, si fuera necesario, las mejoras oportunas. El objetivo de esta mesa de seguimiento es que cada tres meses se revisen las limitaciones, en función de las peticiones de licencias o mercado de alquiler y siempre amparados en los requisitos establecidos.

"Seguiremos poniendo en marcha medidas que nos permitan incrementar el control y la reducción de viviendas de uso turístico", ha dicho.

La primera de estas medidas implementadas por el Gobierno local para regular y controlar los pisos turísticos fue la solicitud a la Junta de Andalucía para la descalificación de 715 viviendas de uso turístico inscritas con posterioridad marzo de 2022 que no se ajustan a la modificación 44 del PGOU, remitida el pasado lunes 1 de julio. Peticiones que seguiremos remitiendo a la Junta de Andalucía.

También se ha puesto en marcha un sistema para detectar viviendas de uso turístico ilegales a través del cruce de datos de inspección con la Consejería de Turismo y aplicar también la disciplina urbanística en colaboración con la Junta.

Otra de las medidas son la apertura de un canal de denuncias con el Colegio de Administradores de Fincas y la puesta en marcha de un Plan de Inspección con Policía Local y Adscrita sobre viviendas turísticas ilegales así como de un Plan de vigilancia e inspección con policía local sobre viviendas legales molestas y sobre actividades complementarias en vía pública.

El Gobierno local aplicará también medidas disciplinarias en colaboración con Emasesa así como un incremento en IBI, tasas de basura y precio del agua. Se incrementará además la coordinación con otros servicios municipales en la Mesa de Establecimientos Ilegales y se asignarán inspectores de la Gerencia de Urbanismo a las inspecciones de las viviendas de uso turístico con un plan específico. Por último, se creará un bloque específico en el orden día del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo para inspección, disciplina y medidas coercitivas y sancionadas para las viviendas de uso turístico.

"No podemos perder ni un minuto más. Si no se aprueba la propuesta, habría que empezar la tramitación de cero y la situación va a ser insostenible, ya que en zonas como el barrio de Santa Cruz o Triana seguirían creciendo el número de viviendas turísticas, cuando el contador podría estar ya parado desde hace ya un mes. La oposición no puede aprovechar la arbitrariedad para construir un discurso demagógico para bloquear al Gobierno, con el objetivo de que no podamos poner soluciones a este problema", ha concluido.

En sintonía con el PSOE

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla valora que el Gobierno local "esté abierto a rebajar" el 10% de pisos turísticos y está a la espera de una propuesta "por escrito".

"Este 10% abriría la puerta a 23.300 viviendas turísticas más en Sevilla, trasladando el problema que ahora tienen el Casco Antiguo y el conjunto histórico de Triana a barrios aledaños como Miraflores, Cruz Roja, San Bernardo, Nervión o el Tardón, por citar algunos, lo cual sería un desastre para el mercado de la vivienda, tanto de alquiler como de compra", ha señalado la formación en una nota de prensa.

En cambio, la propuesta inicial del Grupo Municipal Socialista es del 2,5%, "un porcentaje que implicaría no autorizar ni una sola vivienda turística más y que sobren 995, sobre las que se podría aplicar un refuerzo de la inspección" por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para cerrarlas. El total de pisos turísticos es de 9.246 en Sevilla.

"También le hemos pedido al Gobierno municipal que esa reducción de ese porcentaje sea a priori y no a posteriori porque entendemos que tras los pasos y los argumentos dados por el Ayuntamiento en este asunto nos genera suma desconfianza", ha añadido el concejal Socialista Francisco Páez. Por tanto, "estamos esperando esa propuesta por escrito como agua de mayo para que entre todos podamos atajar este grave problema que tenemos".