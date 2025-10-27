Sevilla estrena el primer hospital de día intensivo para trastornos alimentarios de España

El bullicio de un hospital cualquiera se mezclaba este lunes en el Doctor Muñoz Cariñanos con la expectación propia de los días importantes. En la primera planta del edificio, un grupo de profesionales sanitarios, responsables institucionales y periodistas se daban cita para inaugurar un recurso pionero en Andalucía: el primer hospital de día intensivo para el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

El acto estuvo presidido por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien destacó la relevancia de este dispositivo "pionero en nuestra comunidad y en España", subrayando que "permitirá ofrecer atención intensiva y continuada a pacientes graves, evitando en muchos casos su hospitalización en Málaga".

A su llegada, Sanz fue recibido por la gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Nieves Romero; la psiquiatra responsable del nuevo centro, Jacqueline Mayoral; y el director de la Unidad de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental, Benedicto Crespo. Les acompañaron, además, la viceconsejera de Sanidad, María Luisa del Moral; la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina Muñoz, junto a parte del equipo profesional que ya gestiona el nuevo hospital de día.

Aunque su inauguración oficial se celebró hoy, el centro comenzó a funcionar el 13 de octubre. Desde entonces, cuatro adolescentes (todas mujeres) reciben tratamiento especializado, en estos casos concretos, por anorexia nerviosa y conducta comparativa, según informó la doctora Mayoral. "Son chicas brillantes, muy exigentes consigo mismas; tres quieren estudiar medicina", apuntó en el transcurso de la visita a las instalaciones.

El Hospital de Día Intensivo Provincial de TCA (HDTCAP) se presenta como un recurso intermedio entre el hospital de día tradicional y la hospitalización completa. Su objetivo es ofrecer un tratamiento de alta intensidad, de 12 horas diarias, que permita al paciente regresar a su entorno familiar al finalizar la jornada.

"Está abierto los siete días de la semana, los 365 días del año", destacó Sanz, explicando que el centro mantiene su actividad de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los fines de semana hasta las 15:00 horas, cubriendo tres comidas diarias. "Queremos que no haya retrocesos durante el fin de semana y que la atención sea realmente continua", subrayó el consejero.

El dispositivo cuenta con 20 plazas y dos programas diferenciados: uno para menores de 14 a 18 años y otro para adultos mayores de 18, atendiendo a pacientes derivados de las unidades de salud mental de toda la provincia. Su plantilla multidisciplinar incluye un psicólogo, dos psiquiatras, tres enfermeras especialistas en Salud Mental, tres TCAE, un terapeuta ocupacional, dos monitores, un endocrino a tiempo parcial, además del apoyo de una pedagoga terapéutica, una enfermera nutricionista y un trabajador social.

El hospital de día ocupa un espacio completamente renovado, con consultas individuales, salas de terapia grupal, comedor terapéutico, aula educativa, zona de descanso y área de terapia ocupacional. El diseño busca favorecer un entorno cálido y seguro, donde los pacientes puedan trabajar su recuperación de manera integral.

"El tratamiento no se centra solo en la persona afectada, sino también en su entorno", explicó Mayoral. "Las familias son parte esencial del proceso terapéutico; trabajamos con ellas desde el primer día", abundó.

Los trastornos de la conducta alimentaria son una de las patologías de mayor complejidad y prevalencia en salud mental. En 2023, Andalucía registró 17.597 casos, el 82% en mujeres, y Sevilla atendió a 4.587 pacientes, según datos de la Consejería.

Hasta ahora, los casos graves de la provincia debían hospitalizarse en Málaga o Granada, lo que dificultaba la implicación familiar y la continuidad terapéutica. "Este centro evita que las pacientes tengan que desplazarse lejos de su hogar y su entorno educativo o laboral", afirmó Sanz, recordando que este tipo de dispositivos "ofrecen un ambiente terapéutico controlado, con tratamientos médicos, psiquiátricos, psicológicos y nutricionales validados".