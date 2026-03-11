'Sevilla Quiere Metro' vuelve a Bruselas el 24 de marzo para que se aceleren proyectos y obras

Sevilla Quiere Metro vuelve al Parlamento Europeo el próximo 24 de marzo con una idea clara: 2026 debe ser el año clave para corregir el retraso histórico de la red completa de metro de Sevilla.

La plataforma ciudadana Sevilla Quiere Metro volverá a intervenir a las 17:10 en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para defender la necesidad de completar la red de metro de Sevilla y trasladar a las instituciones europeas la situación actual de sus proyectos y de su financiación. La comparecencia se enmarca en la petición nº 1321/2021, presentada por la asociación ante el Parlamento Europeo para denunciar la falta de una red completa de metro en Sevilla.

En esta nueva intervención, Sevilla Quiere Metro llevará a Bruselas un mensaje central: Sevilla arrastra desde hace décadas un retraso histórico en materia de metro, y 2026 debe ser el año en que empiece a corregirse de verdad. Para la asociación, ya no basta con reconocer el problema ni con dar pasos aislados: ha llegado el momento de adoptar decisiones que permitan revertir una anomalía metropolitana que condiciona la movilidad, la sostenibilidad, la cohesión social, la salud pública y la igualdad de oportunidades en toda el área metropolitana. Y para lograrlo, hay que pensar en el conjunto de la red de metro; no basta con la mitad de una línea.

En su intervención ante la Comisión PETI, la asociación pedirá de forma concreta:

● A la Junta de Andalucía, que agilice la redacción de los estudios y proyectos necesarios para poder iniciar las obras pendientes, especialmente en la Línea 2.

● Al Gobierno de España, que formalice los compromisos de cofinanciación necesarios para el desarrollo completo de la red.

● A la Comisión Europea, que explore todas las vías posibles de financiación, incluidos los remanentes del programa FEDER 2021-2027, y que ayude a Andalucía a identificar fuentes adicionales de apoyo para hacer viable la red completa, teniendo en cuenta que la financiación europea actual no es suficiente.

Con motivo de esta comparecencia, Sevilla Quiere Metro ha invitado a las distintas administraciones implicadas a acompañar a la delegación sevillana en Bruselas para trasladar conjuntamente a las instituciones europeas la importancia estratégica de completar la red de metro de Sevilla y su área metropolitana. La ciudadanía podrá seguir también el debate por streaming a través de los canales oficiales del Parlamento Europeo, con un enlace que se facilitará en los días previos.

Para explicarlo, la asociación estructurará su intervención en torno a tres urgencias concretas del momento actual, tres ámbitos en los que 2026 puede marcar un punto de inflexión si se actúa a tiempo.

2026, año clave

La primera es la urgencia técnica. Gracias a los fondos de cohesión europeos (fondos FEDER), el tramo norte de la Línea 3 ya está en construcción, lo que constituye, sin duda, una noticia muy positiva, que hay que agradecer a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España. Pero al mismo tiempo, Sevilla Quiere Metro advertirá de que es necesario acelerar los siguientes pasos administrativos, técnicos y de contratación si se quiere mantener un horizonte razonable de entrada en servicio en torno a 2030. Para la asociación, 2026 es el año clave para que ese calendario no se retrase.

Que la Línea 2 llegue a tiempo a los Fondos Feder

La segunda es la urgencia financiera europea. Es muy recomendable que la documentación técnica necesaria para la Línea 2, llamada a conectar de este a oeste toda el área metropolitana de Sevilla, alcance durante 2026 el grado de madurez necesario para poder encajar en el próximo programa operativo FEDER. Si no se llega a tiempo, no se tratará solo de un retraso administrativo, sino del riesgo de perder una oportunidad real de financiación europea para impulsar la red. Para Sevilla Quiere Metro, esta es una de las grandes decisiones que marcarán el futuro del metro de Sevilla en los próximos años.

Elecciones andaluzas y nacionales a la vista

La tercera es la urgencia política e institucional. El calendario electoral previsto en Andalucía (2026) y en España (2027) en los próximos meses y años hace especialmente importante que las decisiones estructurales sobre el metro de Sevilla se formalicen cuanto antes. Si esos compromisos no se consolidan ahora, Sevilla corre el riesgo de seguir aplazando una infraestructura que lleva décadas esperando y de perpetuar, de generación en generación, la pobreza de transporte que afecta a toda su área metropolitana.

Hace falta financiación europea adicional

Junto a estas tres urgencias, Sevilla Quiere Metro quiere trasladar a Bruselas otra idea de fondo, que considera clave: con los recursos de cohesión, los fondos que Europa actualmente asigna a Andalucía no bastan para resolver un problema de esta magnitud. Hace falta financiación europea adicional.

La asociación defenderá que el déficit histórico de infraestructuras metropolitanas que sufre Sevilla tiene una escala que supera claramente la capacidad financiera del instrumento europeo actual. En otras palabras, no se trata solo de gestionar bien los fondos ya previstos, sino de reconocer que esos fondos actuales (FEDER), por sí solos, no alcanzan para completar la red de metro que necesita un área metropolitana de más de 1,5 millones de habitantes. Por eso, Sevilla Quiere Metro pedirá que Europa no contemple el caso de Sevilla como una demanda ordinaria, sino como una singularidad metropolitana que requiere instrumentos adicionales y nuevas fórmulas de apoyo si se quiere corregir un retraso que se arrastra desde hace más de medio siglo.

La asociación pondrá, además, el foco en la dimensión metropolitana del problema. El reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre movilidad urbana incluye expresamente a Sevilla y señala que su Plan de Movilidad Urbana Sostenible sólo cubría el término municipal, lo que equivale a aproximadamente el 3% de la zona urbana funcional, dejando fuera una parte muy importante de la movilidad cotidiana del área metropolitana. Para Sevilla Quiere Metro, este dato confirma que el problema de movilidad de Sevilla no puede resolverse únicamente dentro de los límites administrativos de la capital, sino que exige una respuesta verdaderamente metropolitana y una red de transporte de alta capacidad a la altura de una gran aglomeración urbana europea.

Para Sevilla Quiere Metro, completar la red no es solo una cuestión de infraestructuras. Es una cuestión de movilidad sostenible, cohesión territorial, salud pública y oportunidades para toda el área metropolitana.

La asociación recuerda que Sevilla sigue siendo la gran ciudad europea de su tamaño que no dispone de una red completa de metro, una anomalía que condiciona su desarrollo y cuya solución ya no se puede posponer. Sevilla necesita la ayuda de Europa