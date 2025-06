Sevilla reduce la deuda municipal con críticas de la oposición por la baja ejecución presupuestaria: "Sólo hay gastos para festejos"

Inyección económica a Lipasam y reducción de la deuda municipal. Son, en líneas generales, las dos grandes propuestas del Ayuntamiento de Sevilla que este lunes han salido adelante en el Pleno extraordinario, en el que la oposición ha criticado la baja ejecución presupuestaria y la falta de inversión en los barrios. Acusaciones contestadas desde el gobierno local, que defiende el alto volumen de ingresos generados y se ampara en las leyes del Ejecutivo central para tomar tales medidas, las cuales han salido adelante gracias a la abstención de Vox.

Hora y media ha durado la sesión de este lunes, en el que de nuevo se han evidenciado los dos bloques irreconciliables de la política municipal. Por un lado, el de las izquierdas (PSOE y Podemos-IU), y por otro el de las derechas (PP y Vox). Pese a las reticencias del partido de Santiago Abascal a las propuestas del equipo de José Luis Sanz, su abstención ha resultado otra vez clave para que éstas salgan adelante, como viene ocurriendo casi siempre desde el pasado septiembre.

El Pleno extraordinario se ha dividido en dos votaciones. En el primer punto ha salido adelante la inyección de 10 millones de euros a Lipasam ante la negativa el pasado enero de todos los partidos de la oposición de aprobar la nueva tasa de residuos, gravamen establecido por el Gobierno central pero con el que se mostraron disconformes con la manera planteada por Sanz, al considerar que no se ajusaba a las directrices europeas. Las cuatro formaciones han dado su apoyo a la propuesta presentada este lunes por el delegado de Hacienda, Juan Bueno, quien ha recordado que se trata de "una imposición" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Nosotros no somos los que subimos los impuestos. Trajimos esta tasa cuando ya no los exigía la ley, pero el Pleno nos hizo imposible cumplirla", ha explicado el concejal del PP, que ha defendido -en respuesta a las críticas del portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez- que "no se debe a una mala planificación".

La portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, ha vuelto a insistir en la postura mostrada al respecto en el Pleno de enero. "Estamos de acuerdo con la ley, pero no en la forma de plantear la tasa", ya que los socialistas entienden que no debe gravarse a todos los sevillanos por igual, sino "premiar" a quienes reciclan y contribuyen con la economía circular.

Un 53% menos de deuda

La segunda parte de la sesión ha sido más intensa en cuanto al debate entre los cuatro partidos. En ella han salido adelante los cuatro puntos planteados, el primero y principal, relativo a la reducción de la deuda municipal, que permitirá destinar 129.958.163 euros a la amortización anticipada en siete préstamos que mantiene en la actualidad el Ayuntamiento. De esta forma, el débito se quedará en poco más de cien millones, un 53% menos.

Este punto ha servido para debatir la política presupuestaria y financiera del gobierno de Sanz. Bueno ha defendido que el superávit no se ha logrado con la baja ejecución de la partida para gastos, extremo afirmado por Gaya y Sánchez. "No se cubren vacantes, ni se atienden los barrios de actuación preferente", le ha recriminado el portavoz de Podemos-IU. Más crítica se ha mostrado aún la portavoz adjunta del PSOE, quien ha acusado a los populares de invertir en "pan y circo" ante la "altísima ejecución" en la presupuestos para Fiestas Mayores y la bajísima para otras "prioridades" de la ciudad. "Aquí sólo hay gastos para festejos, pero brillan por su ausencia en las partidas para los barrios", ha lamentado la número dos de los socialistas.

Contursa

Otro de los temas en los que más se ha incidido ha sido el de las dificultades económicas a las que se enfrenta Contursa, la sociedad pública que gestiona el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes). Se ha aprobado -con el respaldo del PP, la abstención de Vox y la negativa de PSOE y Podemos-IU- una modificación prespuestaria que inyectará 1,3 millones de euros a esta entidad para la ejecución de obras. Unos trabajos que permitirán a dichos edificios de Sevilla Este cumplir las condiciones de seguridad y accesibilidad exigidas. Este punto ha sido cuestionado por la portavoz de Vox, Cristina Peláez, quien ha mostrado las reticencias de su partido a "invertir" en Fibes. Una crítica en la que coincide con la socialista Sonia Gaya, que considera que con dicha "maniobra" el gobierno popular "financia por la puerta de atrás a Contursa".

Ambos partidos, Vox y PSOE, también han puesto en tela de juicio el plan turístico de grandes ciudades de Sevilla. Desde la formación de derecha se ha advertido que "debe servir para diversificar y desconcentrar la actividad turísica". Los socialistas, por su parte, han criticado la lentitud en la redacción del plan.

Juan Bueno ha rebatido todas estas críticas y ha recriminado a la portavoz adjunta del PSOE los cuatro logros del gobierno de Sanz que su partido "lleva muy mal": la bajada de los impuestos, al alta ejecución presupuestaria, la construcción de VPO y la gran cantidad de obras en los barrios.