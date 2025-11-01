Sevilla impulsa un servicio de apoyo a menores vulnerables en la zona norte

Sevilla apuesta por la infancia más vulnerable en la zona norte de la ciudad. El Ayuntamiento ha abierto la licitación de un servicio de atención integral para niños y adolescentes destinado a acompañar a los menores en situación de vulnerabilidad y a sus familias, ofreciendo apoyo especializado y herramientas para favorecer su desarrollo. La iniciativa atenderá a 40 niños y adolescentes con diversidad funcional o trastornos evolutivos en barrios con alta concentración de riesgo social.

Este programa, promovido por el Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, está dirigido a niños y adolescentes de entre 0 y 16 años, así como a sus familias, residentes en los barrios de Macarena, Polígono Norte, San Jerónimo y Los Carteros, zonas históricamente consideradas de actuación prioritaria por sus condiciones socioeconómicas y el alto volumen de población infantil en riesgo social.

Según recoge el pliego de condiciones, el proyecto nace tras el análisis de datos recabados por el Centro de Servicios Sociales de la Zona Norte que revelan una necesidad creciente y compleja en esta zona de la ciudad. La documentación expone que, sólo a través del programa socioeducativo de verano se han detectado 57 menores con dependencia y 77 con trastornos de aprendizaje, mientras que los Equipos Básicos de Intervención suman 143 casos en seguimiento. Estas situaciones no responderían a un único factor, según dicho estudio, sino que "combinan condiciones biológicas con entornos familiares conflictivos, incidencia de toxicomanías y estilos educativos inadecuados, lo que dificulta el acceso de las familias a recursos normalizados por razones económicas o de desplazamiento, dejando a los centros escolares con intervenciones parciales e insuficientes".

El nuevo servicio prevé atender semanalmente a 40 menores y sus familias, seleccionados mediante criterios técnicos que priorizan la declaración de riesgo municipal, la valoración de riesgo moderado o grave, o el reconocimiento de discapacidad. La estrategia se articula en torno a un enfoque interdisciplinar y tecnológico, con intervenciones individualizadas, familiares y comunitarias, que buscan garantizar la normalización y la integración en los contextos de desarrollo habituales de los menores.

La atención directa se organiza en sesiones de 60 minutos, al menos una vez por semana, diseñadas a partir de Planes Individualizados de Intervención que coordinan psicología, logopedia, fisioterapia y trabajo social con los ámbitos sanitario, social y educativo. Paralelamente, la intervención familiar ofrece sesiones de acompañamiento y capacitación para dotar a los progenitores de herramientas educativas, preventivas y de manejo de situaciones críticas, mientras que la intervención comunitaria potencia la participación de los menores en sus entornos habituales, articulando la coordinación con escuelas, centros sanitarios y asociaciones locales.

Para garantizar la eficacia del programa, el contrato establece un equipo interdisciplinar mínimo de cuatro profesionales a tiempo parcial. Son, un coordinador psicólogo, un fisioterapeuta, un logopeda y un trabajador social, que suman un total de 95 horas semanales de atención directa. Además, se requiere que la entidad adjudicataria disponga de instalaciones en la zona norte con al menos 150 metros cuadrados útiles, incluyendo salas multisensoriales, de psicomotricidad y fisioterapia, espacios para información, orientación y asesoramiento familiar, y salas de formación y respiro. El equipamiento tecnológico incluye sistemas de realidad interactiva como Wii-fit y Kinect, tablets, pizarra digital y proyector, garantizando un abordaje innovador y adaptado a cada caso.

El contrato, con una duración inicial de dos años prorrogables por otros dos, cuenta con un presupuesto estimado de 237.696 euros, de los cuales más de 203.000 euros se destinan a personal. La supervisión técnica y económica correrá a cargo de la Jefatura del Departamento de Servicios Sociales Especializados, con informes mensuales sobre menores atendidos, plazas ocupadas, lista de espera e incidencias, asegurando la confidencialidad de todos los datos conforme al Reglamento General de Protección de Datos.