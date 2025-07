Sevilla TechPark se convertirá en "el parque del futuro" en 2030

No habrá coches voladores, tampoco robots patrullando ni hologramas dando indicaciones con la voz de Siri, pero el objetivo es que Sevilla TechPark -antiguo PCT Cartuja- se convierta en "el parque del futuro para 2030". Para conseguirlo: una inversión de casi 20 millones de euros, financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a través del Programa FEDER Andalucía 2021-2027, que irá destinada a 12 proyectos que van de un alumbrado inteligente a un sistema de movilidad de cero emisiones pasando por controles en tiempo de real de vehículos y personal para implementar un sistema de seguridad. Los retos de desarrollar cada una de las iniciativas llevan consigo el desafío de acercar el recinto, coronado como el primer parque tecnológico de España, al sevillano y al visitante. Que el espacio deje de ser un lugar hostil para el que desea pasearlo. La inminente reforma del Canal de la Expo y, a largo plazo, la construcción de nuevas pasarelas para cruzar el río además de la peatonalización de gran parte de la isla serán algunas de las líneas maestras para una nueva vida que comienza estrenando nombre.

Alrededor de 31.667 empleados, 557 empresas y una facturación de 5.513 millones de euros. Las cifras son suficientemente importantes como para que Sevilla TechPark dé un paso más en la hoja de ruta y busque soluciones a todos los problemas que presenta el recinto. ¿Cómo lo está haciendo? A través de una herramienta conocida como Compra Pública de Innovación (CPI). "Hasta ahora, cuando tenías una necesidad que cubrir de infraestructuras, equipamientos y recursos comprabas lo que había en el mercado", explica a este periódico el director de Sevilla TechPark, Luis Pérez. Sin embargo, con la Compra Pública de Innovación "lo que haces es que tú desarrollas esa solución".

Por ejemplo, abunda Pérez, si "tengo necesidades de digitalización de todo el cerebro de Cartuja" o "del propio transporte con la ciudad", en lugar de "buscar directamente una solución que ya existe, lo que hago es lanzar esa consulta a la empresa privada, para que sean me propongan una solución que todavía no existe".

Una vez se encuentra el remedio, el siguiente paso es licitarlo "con un presupuesto bastante ambicioso". De este modo, "se está generando empleo, riqueza y revertirá en un servicio que no solo resuelve la necesidad del parque tecnológico, sino que además es un nuevo producto que podrá ser exportado al resto del territorio". Aunque el director considera que se trata de "un programa complejo" por la cantidad de actores implicados y por los resultados que se buscan, "entendemos que es fundamental porque, por fin, la Administración está poniendo a disposición de la empresa privada la posibilidad de desarrollar puestos de I+D" y de que las soluciones tengan "una aplicación real y tangible porque las vamos a usar nosotros mismos".

Varios coches estacionados en la avenida de Europa. / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Aunque no es amigo de dar fechas, vaticina que para 2030 el parque entrará en una nueva fase en la que cambiarán de manera radical cuestiones como la movilidad, la sostenibilidad e incluso la inteligencia de los edificios. En cinco años, "ya tendremos implantado ese cerebro digital y daremos soluciones urbanísticas a problemas que llevan algún tiempo encasillados".

Ampliar la Zona de Bajas Emisiones "no está sobre la mesa"

Lo cierto es que uno de los grandes caballos de batalla -al que se dedica expresamente una línea- es la movilidad hacia y dentro del propio parque. Las estampas de coches aparcados sobre las aceras se combinan con líneas -pocas- de autobuses que llegan prácticamente vacías si se tiene en cuenta la cifra de usuarios que entran en el recinto cada día. El coche privado sigue siendo la opción preferida para acceder a la isla a pesar de ser el único espacio de la ciudad catalogado como Zona de Bajas Emisiones. Clasificación cuya ampliación, por cierto, "no está sobre la mesa".

Aunque Pérez recalca que están trabajando codo con codo con la Administración para "potenciar el transporte público", tienen las miras puestas en la remodelación de la zona de la Banqueta para edificar un parking que cuadriplicará el número de plazas que se ofertan en la actualidad. De 3.000 se pasará a 12.5000. Además, estará construido sobre pérgolas fotovoltaicas que "generarán la energía suficiente, renovable y local para cubrir la demanda que tienen las empresas". Sin dejar a un lado opciones como el autobús, las bicicletas y el coche compartido, el director recalca que "el usuario del parque podrá seguir viniendo en su coche privado", pero tendrá "parking disuasorio y una movilidad interna diferente".

Al otro lado del río

Otro de los grandes desafíos es la conexión de Sevilla TechPark con la ciudad. Al empeño porque el sevillano sienta que el legado de la Expo del 92 "se ha reutilizado bien" se suma una división eterna: "Seguimos teniendo un río que nos separa". Por este motivo, se están pensando soluciones para cruzarlo como "nuevas pasarelas" y como la remodelación de su propia puerta de entrada: “La reforma del Canal de la Expo nada tendrá que ver con la imagen de estos últimos 32 años”.

La previsión es que se convierta en un "espacio productivo con una parte de oficinas" que dará respuesta a la demanda que arrastra el parque desde hace años y al que llegarán nuevas corporaciones tecnológicas o centros de investigación. Se complementará con una "parte de terciario, porque el ciudadano, el estudiante y el trabajador que vienen al parque también necesitan tener esa oferta de servicio". Lejos de hablar de "pelotazos urbanísticos", Pérez considera que esta transformación es una "gran oportunidad" para revitalizar una zona "que lleva años abandonada".

Aunque admite que Sevilla TechPark no deja de ser una zona empresarial y la gente "no suele ir de paseo a los polígonos industriales", porque no tienen la misma vida que un barrio, sí que desea que el recinto "sea atractivo" para visitarlo y que el sevillano "se sienta orgulloso de lo que hay aquí". Más aún teniendo en cuenta "los nuevos espacios audiovisuales como el Cartuja Center CITE" que, cada fin de semana, atraen a cientos de personas.

Las oficinas en la avenida Carlos III tendrán que esperar

Además del Canal de la Expo, otra de las zonas en las que estaba previsto edificar nuevas oficinas es en los aparcamientos gratuitos de la avenida Carlos III. Sin embargo, "ese parking seguirá siéndolo mientras no hayamos resuelto el nuevo", apostilla Pérez. Se trata de un proyecto que verá la luz a medio-largo porque "es más ambicioso y lleva más trámites administrativos".

De encontrar una solución para los coches que saturan las calles dependerá también la peatonalización del propio recinto. "En el momento que haya una gran bolsa de aparcamientos generalizada para todos los empleados y visitantes del parque, que venga con un refuerzo del transporte público, tendríamos que pensar en ese modelo de parque menos asfaltado y más amable con el ciudadano", reflexiona.

Una nueva vida bajo el nombre de Sevilla TechPark

Todos estos planes forman parte de un camino bajo el nombre de Sevilla TechPark. "Cartuja es un nombre al que le tenemos muchísimo cariño, nos ha acompañado durante muchísimos años pero creíamos que era el momento de dar el salto a una marca un poquito más impactante a nivel internacional", argumenta Pérez y hace especial hincapié en no tener que explicar la denominación de origen, porque va implícita en su título.

Un nuevo sello que se estrena con datos apabullantes y con un largo trayecto que recorrer para mantenerse en la cima nacional y europea. "Llegar cuesta pero es mucho más difícil mantenerse y seguir en este crecimiento sostenido", indica el director y valora que "el reto es no cejar en el empeño de seguir incorporando nuevas empresas y que las que están dentro se hagan grandes". De hecho, considera que hay "muchos ejemplos" de startups "que empezaron con una idea y que han conseguido llegar a ser grandes compañías en el sentido amplio de la palabra".

Sevilla TechPark estrena señal para vehículos compartidos. / M. G.