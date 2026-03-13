Sevilla triplica la demanda turística para Semana Santa, según Booking

A menos de tres semanas para el inicio de la Semana Santa, Sevilla vuelve a confirmar su enorme tirón turístico. La ciudad se sitúa como el destino nacional más buscado por los viajeros españoles para estas fechas, con un incremento del 205,94% en la demanda de alojamientos respecto al mismo periodo del año pasado, según datos oficiales del portal de reservas Booking.

El estudio, basado en las búsquedas realizadas entre el 1 de enero y el 6 de marzo de 2026 para estancias con entrada entre el 1 y el 6 de abril (del Miércoles Santo al Domingo de Resurrección), sitúa a Sevilla en la primera posición del ranking nacional, por delante de otros destinos tradicionales de estas fechas. Tras la capital hispalense aparecen Madrid, Benidorm y Málaga. También figuran entre los diez primeros otros destinos andaluces como Granada, en sexta posición, y Córdoba, en la novena.

La comparación se realiza con el mismo periodo de planificación del año anterior —entre el 1 de enero y el 6 de marzo de 2025—, lo que permite medir cómo evoluciona el interés de los viajeros cuando comienzan a organizar sus viajes de Semana Santa con antelación.

Escasez de alojamientos disponibles

La elevada demanda ya se deja notar en la disponibilidad de plazas. Una búsqueda realizada en Booking.com para dos personas entre el Miércoles Santo (1 de abril) y el Domingo de Resurrección (5 de abril) muestra que el 83% de los alojamientos en la ciudad ya no están disponibles.

Actualmente aparecen 788 alojamientos aún reservables, entre hoteles, apartamentos turísticos, hostales, casas o albergues, entre otros. Sin embargo, los precios presentan una gran variación. Las opciones más económicas parten de 452 euros por toda la estancia, mientras que las más exclusivas alcanzan cifras muy elevadas. Entre ellas destaca una villa ofertada por 8.950 euros para esas cuatro noches e incluso un apartamento en el centro anunciado por 40.000 euros.

La mayor parte de la oferta disponible se concentra en precios intermedios: más de 450 alojamientos se sitúan entre los 200 y los 350 euros por noche, una horquilla que refleja el fuerte incremento de tarifas habitual durante la Semana Santa sevillana.

Con gran parte de la capacidad hotelera ya comprometida y la demanda aún en crecimiento, todo apunta a que la ciudad volverá a registrar altos niveles de ocupación turística durante una de las semanas más importantes del año tanto para la economía local como para la proyección internacional de sus tradiciones.

El conflicto en Oriente Medio no frena el interés por Andalucía

A pesar de la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio, que está afectando al turismo a escala internacional, el interés por viajar a destinos andaluces durante la próxima Semana Santa se mantiene fuerte. Así lo refleja un análisis de Civitatis, la plataforma tecnológica especializada en reservas de tours y actividades, que ha estudiado la evolución de las reservas desde el estallido de la crisis en la región.

Según la compañía, el deseo de viajar sigue siendo elevado y se está traduciendo en un crecimiento sólido de las reservas en destinos europeos y americanos. Los viajeros, eso sí, están priorizando lugares percibidos como seguros y con una fuerte oferta cultural. En este contexto, España destaca como uno de los países que más impulso está registrando, especialmente en Andalucía. Civitatis señala que ciudades como Sevilla, Granada y Córdoba están viviendo un notable dinamismo en las reservas, con un renovado interés por estos destinos durante la Semana Santa.

La plataforma apunta además a que muchos viajeros están reforzando su apuesta por el denominado eje atlántico frente a zonas geográficas más cercanas al conflicto, una tendencia que podría favorecer a destinos del sur de Europa en las próximas semanas.