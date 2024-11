El sevillano José Antonio Prado-Bassas, ganador del mayor bote de 'Cifras y Letras': "No tengo sangre en las venas, tengo números"

José Antonio Prado-Bass, ganador de 'Cifras y Letras', no descarta concursar en 'Saber y Ganar'

Sevilla/"Las mates son divertidas", es el lema que ha llevado al sevillano José Antonio Prado-Bassas a hacerse con el mayor bote de la historia del programa 'Cifras y Letras', emitido en la 2 de TVE.

José Antonio atiende a Diario de Sevilla, orgulloso, después de haberse proclamado flamante ganador.

José Antonio Prado-Bassas en 'Cifras y Letras' / Cifras y Letras (RTVE)

Doctor en Matemáticas, profesor en la Universidad de Sevilla tanto en Matemáticas como en Física, es divulgador científico, y gracias a una mente privilegiada, cuyo talento piensa que se entrena, se ha hecho con nada menos que 169.000 euros, más lo que tenía acumulado.

José Antonio... Contento es poco, ¿no?

Imagínate... Nunca pensé que me presentaría a un programa así; me conformaba con ganar al menos un programa y llevarme una cantidad simbólica, pero no ganar este bote.

Estoy muy contento, no me lo esperaba... Mi madre me animó hace años a presentarme al programa, y ahora se lo dedico a ella, que lo habrá visto en el cielo, espero que esté orgullosa.

Otra pregunta obligada, ¿qué haras con el bote?

Me voy a comprar la estrella de la muerte de Lego, eso lo primero; y bromas a parte, voy a invertirlo en la vivienda para darle a mis hijos un techo el día de mañana, que ya es bastante ayuda, como haría cualquier familia.

¿Volveremos a verte en un programa?

Para tener una foto con Jordi Hurtado antes de que yo me muera, me encantaría participar en Saber y Ganar. Aunque la logística es complicada a nivel familiar para acudir a grabar estos programas, ahora sí que me gustaría probar suerte en algún otro.

Ahora, la pregunta impopular... ¿Por qué a los niños le gustan tan poco las matemáticas?

Porque hay que pensar, y pensar duele. Hacer ejercicio implica esfuerzo, y duele. Pues pensar igual, pero la buena noticia es que eso se entrena, y los niños en las charlas me lo dicen.

Las familias también dicen que las matemáticas son difíficiles, y se mete eso en la cabeza a los niños desde muy pequeños; pero os aseguero que las matemáticas son divertidas, y lo mejor es que tienen la respuesta de muchas cosas.

Yo soy de ciencias y sé leer; pues igual al revés, no es para tanto. Es otro lenguaje, pero unas matemáticas a nivel básico es imprescindible. Sin matemáticas no habría vida.

¿Y cómo se aplican las matemáticas a nivel usuario?

Con los porcentajes de la Aemet, por ejemplo. Eso son matemáticas, el 60% de probabilidad de lluvia, ahora que estamos todos pendientes de todo esto tras la DANA, eso singica que de 100 días con esas condiciones, en 60 llueve, o puede llover. Pues saber algo tan sencillo como eso evita caer en fake news y bulos, es una gran herramienta.

Prestando atención a eso, o haciendo la cuenta del súpermercado mentalmente antes de pagar... con trucos sencillos se entrena la mente.

¿Qué se le dirías a los niños que quieran dedicarse a la ciencia o las matemáticas como tú?

Que se animen, y sobretodo a las chicas; porque ha habido una época con menor porcentaje de mujeres que se dedican a ello, porque estaba asociado a la docencia, y ahora vuelve a haber un repunte. Animo a todos; esto no es cosa de chicos o de chicas; es cabeza, inteligencia y ganas de aprender.