Un sevillano en las negociaciones que traen la sede del Consejo Mundial de Turismo a España

El Consejo Mundial de Turismo muda su sede de Londres a Madrid. Con el fin de establecer líneas para el apoyo del turismo mundial desde España, integrantes del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por su siglas en inglés) han celebrado una reunión con Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo de ese país. Manfredi Lefebvre, presidente del Consejo de Administración del WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo), quien fue invitado por el Ministerio, asistió a un encuentro que. ha resultado clave. Este sesión se llevó a cabo días después de la firma del Memorándum de Entendimiento que permitirá ratificar el traslado de la sede global del WTTC a la ciudad de Madrid, marcando el inicio de un nuevo capítulo para el turismo global y consolidando a España como un actor clave en el liderazgo de la gobernanza turística en el ámbito mundial.

En la reunión estuvieron presentes Gloria Guevara, presidenta y CEO del organismo global; Jerry Inzerillo, director ejecutivo de Diriyah Company; Enrique Ybarra, el sevillano fundador y presidente de City Sightseeing; e Ida Gutiérrez, alta directiva de Radisson Hotel Group; además de la Secretaria de Turismo de España, Rosario Sanchez Grau. Jordi Hereu, comentó: “La llegada del WTTC a Madrid es sin duda una decisión estratégica que sitúa a la capital como hub global para la gobernanza del turismo y reconoce el papel que España desempeña en el mundo, así como la confianza del sector privado en nuestro país. Emprendemos una colaboración público-privada que tendrá un impacto positivo para todos, tanto en la actividad económica como en la capacidad de atracción e inversión”.

Manfredi Lefebvre, señaló: “La decisión unánime de trasladar nuestra Oficina Global a Madrid confirma una visión estratégica clara para la nueva era del WTTC, y agradecemos profundamente al Gobierno de España, al Ministerio de Industria y Turismo; así como a la Ciudad de Madrid por su firme respaldo para hacer realidad este proceso”. Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, comentó: “Estamos muy entusiasmados con este cambio y que desde Madrid se definan las prioridades del sector privado en Viajes y Turismo a nivel global”. Además, agradeció al ministro de Industria y Turismo de España su disposición, apoyo y tiempo para esta reunión.

La decisión de establecer la oficina global del WTTC en Madrid abre una etapa sin precedentes en la colaboración entre los sectores público y privado, al tiempo que fortalece las sinergias de trabajo con organismos internacionales del sector, como ONU Turismo, en favor de una agenda global más coordinada, sostenible e inclusiva. El WTTC es la organización global más relevante del sector privado de viajes y turismo, al representar a toda la cadena de valor de la industria a través de cerca de 200 líderes empresariales globales. A partir de ahora, será desde Madrid donde se definirá la agenda mundial del sector privado de viajes y turismo, reforzando el papel de la ciudad como un centro clave de gobernanza turística internacional.