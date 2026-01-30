Un sevillano en las negociaciones que traen la sede del Consejo Mundial de Turismo a España
El presidente de City Sightseeing, Enrique Ybarra, participa activamente en una apuesta que consolida el liderazgo del país en un sector clave de la economía
El empresario sevillano en la tertulia El Zaguán de Diario de Sevilla
El Consejo Mundial de Turismo muda su sede de Londres a Madrid. Con el fin de establecer líneas para el apoyo del turismo mundial desde España, integrantes del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por su siglas en inglés) han celebrado una reunión con Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo de ese país. Manfredi Lefebvre, presidente del Consejo de Administración del WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo), quien fue invitado por el Ministerio, asistió a un encuentro que. ha resultado clave. Este sesión se llevó a cabo días después de la firma del Memorándum de Entendimiento que permitirá ratificar el traslado de la sede global del WTTC a la ciudad de Madrid, marcando el inicio de un nuevo capítulo para el turismo global y consolidando a España como un actor clave en el liderazgo de la gobernanza turística en el ámbito mundial.
En la reunión estuvieron presentes Gloria Guevara, presidenta y CEO del organismo global; Jerry Inzerillo, director ejecutivo de Diriyah Company; Enrique Ybarra, el sevillano fundador y presidente de City Sightseeing; e Ida Gutiérrez, alta directiva de Radisson Hotel Group; además de la Secretaria de Turismo de España, Rosario Sanchez Grau. Jordi Hereu, comentó: “La llegada del WTTC a Madrid es sin duda una decisión estratégica que sitúa a la capital como hub global para la gobernanza del turismo y reconoce el papel que España desempeña en el mundo, así como la confianza del sector privado en nuestro país. Emprendemos una colaboración público-privada que tendrá un impacto positivo para todos, tanto en la actividad económica como en la capacidad de atracción e inversión”.
Manfredi Lefebvre, señaló: “La decisión unánime de trasladar nuestra Oficina Global a Madrid confirma una visión estratégica clara para la nueva era del WTTC, y agradecemos profundamente al Gobierno de España, al Ministerio de Industria y Turismo; así como a la Ciudad de Madrid por su firme respaldo para hacer realidad este proceso”. Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, comentó: “Estamos muy entusiasmados con este cambio y que desde Madrid se definan las prioridades del sector privado en Viajes y Turismo a nivel global”. Además, agradeció al ministro de Industria y Turismo de España su disposición, apoyo y tiempo para esta reunión.
La decisión de establecer la oficina global del WTTC en Madrid abre una etapa sin precedentes en la colaboración entre los sectores público y privado, al tiempo que fortalece las sinergias de trabajo con organismos internacionales del sector, como ONU Turismo, en favor de una agenda global más coordinada, sostenible e inclusiva. El WTTC es la organización global más relevante del sector privado de viajes y turismo, al representar a toda la cadena de valor de la industria a través de cerca de 200 líderes empresariales globales. A partir de ahora, será desde Madrid donde se definirá la agenda mundial del sector privado de viajes y turismo, reforzando el papel de la ciudad como un centro clave de gobernanza turística internacional.
