El sevillano Salvador Morales vuelve a liderar la lista de los mejores cirujanos generales de España

El Hospital Universitario Virgen Macarena continúa consolidándose como un referente de la sanidad pública andaluza, con 13 especialidades médicas situadas entre las mejor valoradas de la comunidad. Pero más allá de los reconocimientos colectivos, este destaca el reincidente liderazgo individual del doctor Salvador Morales Conde, jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del centro, que ha sido reconocido nuevamente como el mejor cirujano del país.

Este galardón, otorgado por el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) y los Premios Merco-ODS, posiciona al doctor Morales como una figura clave dentro del panorama sanitario nacional. Su labor, tanto clínica como en innovación quirúrgica, ha sido esencial para que su especialidad, Cirugía General y del Aparato Digestivo, se sitúe entre las tres más valoradas de Andalucía.

El prestigio del doctor Morales refuerza la posición del Hospital Virgen Macarena, que ha sido reconocido como el tercer mejor hospital público de Andalucía y ocupa la 14.ª posición a nivel nacional, según el MRS 2024.

En concreto, las especialidades del Hospital Virgen Macarena que han logrado posicionarse en el top 3 a nivel regional son: Aparato Digestivo, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial, Dermatología, Endocrinología y Nutrición, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Reumatología. Destacan especialmente los servicios de Oftalmología y Otorrinolaringología, que ocupan el primer puesto en el ranking de hospitales andaluces.

El estudio, basado en cerca de 6.000 encuestas a profesionales sanitarios y en el análisis de casi 5.000 servicios clínicos, valora aspectos como los resultados asistenciales, la innovación, la eficiencia y la percepción del propio sector. Estos datos no solo avalan la calidad del hospital sevillano, sino que subrayan el papel de referentes médicos como el Dr. Morales en su proyección y prestigio.