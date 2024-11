Dos sevillanos en el 'top' mundial de los investigadores más citados

Dos de los investigadores más influyentes y citados en el mundo están en la Universidad de Sevilla. Así lo atestigua la prestigiosa clasificación Highly Cited Researchers, que cada año elabora la consultora Clarivate, y entre los que se encuentran el catedrático del departamento de Medicina de la US, que desempeña también su labor investigadora con segunda afiliación al Hospital Universitario Virgen Macarena y al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), Jesús Rodríguez Baño, y Cecilia Gotor Martínez, afiliada al Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, centro mixto de la US y del CSIC,

El doctor Rodríguez Baño repite por segundo año consecutivo en este ranking. Ha sido seleccionado en la categoría de campo cruzado o crossfield, por la suma de sus Highly Cited Papers en varios campos y las citas recibidas.

Concretamente en el periodo considerado 2013-2023, en la actualización de Essential Science Indicators de marzo de 2024, el investigador tenía seis publicaciones de alto impacto (HCP) en el área de Immunology, 2 en Pharmacology & Toxicology y 3 en otras tantas áreas (Clinical, Microbiology y Social Science), lo que pone de manifiesto el carácter multidisciplinar de su investigación. En ese momento también había obtenido cinco veces más el número de citas necesarias para la selección como investigador HCR en el campo crossfield, de ahí que haya sido seleccionado finalmente entre los investigadores más relevantes a nivel internacional.

Por su parte, Cecilia Gotor Martínez, con afiliación al Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, centro mixto de la US y del CSIC, ha sido seleccionada por primera vez por su investigación realizada en el campo Plant & Animal Science gracias principalmente a los buenos resultados obtenidos por sus 9 publicaciones de alto impacto en el área y 2 más en el área Molecular Biology & Genetics.

Con anterioridad, la Universidad de Sevilla ha contado con tres investigadores seleccionados en varias ediciones de esta clasificación. En primer lugar, Leopoldo García Franquelo, catedrático de la US en el departamento de Ingeniería Electrónica ha sido seleccionado consecutivamente en las ediciones de 2018 a 2021, contando con entre 12 y 13 HCP en Engineering. En segundo lugar, José Ignacio León Galván, también de Ingeniería Electrónica, fue seleccionado en la edición de 2018 con 9 HCP en Engineering, y Antonio Jordán López, del departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola, seleccionado en la edición de 2019 en la categoría crossfield, con 8 HCP en 3 campos (Esi, Agricultural Sciences, Environment & Ecology y Geosciences).