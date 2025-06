El Sindicato Médico de Sevilla condena el recorte de personal en el Hospital de la Mujer

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha condenado con rotundidad la decisión unilateral de la Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de recortar los recursos humanos en las guardias de Obstetricia y Anestesiología del Hospital de la Mujer. Esta medida, "impuesta sin diálogo previo ni con los profesionales ni con las organizaciones sindicales", representa, según denuncia el sindicato, "un grave retroceso en la calidad asistencial y una irresponsabilidad institucional de primer orden".

"La Gerencia ha comunicado esta decisión como definitiva, ignorando las aportaciones del personal facultativo, que ha manifestado su rechazo mayoritario y ha respaldado con su firma una petición formal de reconsideración, iniciada y canalizada por este sindicato y registrada oficialmente", sostienen desde el SMS, que lamentan que desde la Dirección del hospital "se niegan a debatir alternativas o aceptar la más mínima revisión de su postura".

Justificación "insuficiente"

Según el sindicato, la justificación ofrecida por la Gerencia "carece de rigor y no se sostiene en los datos reales". Según cifras oficiales del propio hospital, entre 2020 y 2023 el número de partos ha descendido apenas un 8% (de 4.959 a 4.532), mientras que las cesáreas han disminuido solo un 6% (de 1.316 a 1.233). "Frente a ese ligero descenso, las urgencias gineco-obstétricas han aumentado un 23%, lo que evidencia una mayor presión asistencial, no menor", sostienen.

Además, apunta el sindicato, "la complejidad del parto urgente ha crecido en los últimos años como consecuencia de factores bien conocidos, como el aumento de la edad materna y otras variables biomédicas". "Reducir personal en este contexto no solo es un error técnico, sino una grave irresponsabilidad", apostila el SMS.

"A esto se suma una comparativa que desmonta por completo la supuesta lógica del recorte. Hospitales de referencia como el Virgen Macarena (2.098 partos en 2023) o el Valme (1.892 partos en 2022) mantienen tres obstetras de guardia todos los días, cumpliendo así las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. El Virgen del Rocío, con más del doble de partos que cualquiera de estos centros, no puede justificar la reducción de tres a dos obstetras los fines de semana y festivos", apuntan desde el sindicato, que recuerdan que "ya en 2019 se redujo de cinco a cuatro el número de obstetras de guardia, usando el mismo argumento estadístico". "Este patrón de recortes, sin base asistencial ni respaldo profesional, responde a una estrategia puramente economicista", sentencian.

Lo mismo ocurre con la eliminación de un anestesista diario. Ni el volumen actual de partos, ni las tasas de cesáreas, ni la actividad de la sala de Reanimación justifican esta decisión. Su impacto será directo: demoras en la atención urgente, sobrecarga del equipo restante y deterioro progresivo de la calidad asistencial, que puede incluso comprometer la cartera de servicios del Hospital de la Mujer.

Un llamamiento a la rectificación

Desde el Sindicato Médico de Sevilla se ha hecho un llamamiento público a la Gerencia del Hospital Virgen del Rocío y a los responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS): "¡rectifiquen! No pueden imponer, sin transparencia ni participación, decisiones que comprometen la seguridad de pacientes y la dignidad de los profesionales. No se puede gestionar la sanidad pública como si fuera una empresa cualquiera. Lo que está en juego no es solo una cifra presupuestaria, sino el derecho de las mujeres a recibir atención segura y de calidad en uno de los momentos más sensibles de sus vidas".

El sindicato exige la retirada inmediata de esta medida y la apertura de un proceso de diálogo real con los profesionales, con los sindicatos y con la ciudadanía. "Porque la sanidad pública no se recorta. Se defiende", concluyen desde el SMS.