"La sociedad le da cada vez más la espalda a la muerte"

"La sociedad cada vez le da más la espalda a la muerte". El autor de esta frase es Julio Ortega, quien lleva más de 30 años trabajando en el sector de las aseguradoras de decesos. Es el patrono fundador de la Fundación Unidos por el Duelo, un proyecto que se hará realidad el próximo enero en Sevilla y que tiene entre sus principales fines formar a los trabajadores funerarios para prestar un trato más humanizado a los familiares tras el óbito de un ser querido.

"En estas tres décadas todo lo relacionado con la muerte ha cambiado mucho", explica Ortega en los días previos a la fiesta de Todos los Santos, cuando centenares de personas acuden a los cementerios a honrar a sus difuntos. "Hasta mediados de los 90 eran los propios familiares e incluso los vecinos los que amortajaban a la persona que había fallecido. Al finado se le velaba en la casa. La muerte era igual de dolorosa que ahora, pero se afrontaba cara a cara. En la actualidad no ocurre así. Todo se deja en manos de las empresas funerarias, que trasladan el difunto al tanatorio, donde, eso sí, se piden todo tipo de servicios, incluso sushi", refiere.

La experiencia adquirida en estas tres décadas le ha servido para poner en marcha la referida fundación. "Varios profesionales del sector hemos percibido que la sociedad está cada vez más separada de la muerte, que en este ámbito operan ya grandes empresas y que el trato que se presta a los clientes no es siempre el más humanizado posible", advierte Ortega, quien incide en que no debe olvidarse que se trata de una actividad "marcada por el sentimiento". "Esa perspectiva no debe perderse, pero por desgracia ocurre a menudo", añade.

Necesidades sin cubrir

Esa falta de un trato humanizado ha llevado, según los responsables de la citada entidad, a que un buen número de empleados sigan simplemente "un guion técnico" y no atiendan muchas de las necesidades que se les presentan a los familiares en esos momentos tan delicados.

A partir de este análisis de la situación, la Fundación Unidos por el Duelo ha trazado varias líneas de actuación. La primera de ellas es preparar la asistencia psicológica para familiares del finado, pero también a trabajadores del sector funerario y a los empleados de hospitales que operan en cuidados paliativos.

El segundo cometido se centra en la formación de los trabajadores funerarios para lograr "una excepcional atención a las familias", pero que también suponga un cuidado de la salud mental de estos empleados. Para ello, se hará especial hincapié en las distintas fases del duelo y la tipología. Aquí se incluyen las muertes traumáticas, las que vienen provocadas por pérdidas relacionadas con abortos o por el fallecimiento prematuro de bebés y niños.

Situaciones concretas

En un plano más concreto, se incidirá en cómo gestionar más de un servicio funerario a la vez y en la atención a "las familias más difíciles".

Otro de los asuntos que se abordará en estos cursos, debido a la gran carga de trabajo que soportan estos profesionales, es la conciliación de la vida familiar y laboral y el estrés que genera dicho oficio.

Entre los productos que prepara la fundación se encuentra uno dirigido a las fallecidos sin recursos y a las personas excluidas del sector asegurador. La mayor parte de estas muertes quedan en manos de los asistentes sociales de los ayuntamientos, que en bastantes ocasiones se ven "desbordados" por la importante tramitación que deben gestionar, lo que obliga a dejar los cuerpos durante varios días en la morgue. Para paliar esta situación, la fundación ofrece un servicio por el que actuará como intermediaria entre los familiares del difunto, la empresa funeraria y la administración local.

Un sello de calidad

Por otro lado, se pretende crear un sello de calidad funeraria para que las empresas del sector se comprometan a cuidar la salud mental de sus trabajadores y clientes. Asimismo, con la intención de llevar este servicio al ámbito sanitario, se diseñará una aplicación para atender psicológicamente a pacientes de cuidados paliativos y a sus familiares.

La fundación -de vocación andaluza- se pondrá en marcha en enero y tendrá la sede en Sevilla. Estará participada por directivos de compañías de seguros, productores de féretros y fabricantes de muebles de tanatorios.