Más de 8.000 solicitudes para 21 VPO en Macarena: Dónde seguir los sorteos y cómo consultar tu número

Emvisesa ha recibido un total de 8.164 solicitudes válidas para la adjudicación de 21 viviendas protegidas en Macarena en régimen de alquiler. Se trata de dos promociones, 16 viviendas en el residencial La María y otras cinco del residencial La Salle, que se sortearán este miércoles 11 de marzo a las 9:30 horas ante fedatario público. Se han contabilizado 241 solicitudes para una vivienda adaptada a personas con movilidad reducida, 168 para otra destinada a víctima de violencia de género y 7.461 solicitudes para las 19 viviendas restantes.

Los listados definitivos de admitidos se pueden consultar y descargar en la web de Emvisesa, en los que constan las iniciales del nombre y apellidos del solicitante y los últimos digitos de su DNI o NIE. Cada participante tiene un número asignado de manera aleatoria con el que participará en el sorteo. Cabe recordar que la participación en cada uno de los sorteos no es excluyente, por lo que tendrá un número por cada uno de los sorteos en que participe.

¿Cómo funciona el sorteo y dónde seguirlo?

Los tres sorteos, uno por cada cupo, podrán seguirse en directo a través de sus canales en YouTube e Instagram. El proceso consistirá en la extracción, mediante un programa informático específico previamente revisado por el notario, del número por cada uno de los tres cupos entre el total de participantes a los que se ha asignado previamente un número generado de forma aleatoria que aparece en los listados definitivos de admitidos.

El notario registrará los números seleccionados, que conformarán el número 1 del orden de prelación, a partir del cual se ordenarán de forma ascendente (X, X+1, X+2) el resto de los inscritos en cada uno de los sorteos. Con cada número seleccionado y los números correlativos siguientes, quedará configurado el orden de prelación para la reserva y contratación de la vivienda de cada uno de los cupos. Los resultados se publicarán este mismo miércoles en la web de Emvisesa.

¿Qué ocurre al rechazar una VPO adjudicada por sorteo?

Los solicitantes a los que se les ofrezca una vivienda pueden renunciar a ella de forma voluntaria en el ejercicio de su derecho a la cancelación de la inscripción. Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o de convivencia, la cancelación será total cuando lo soliciten todos los mayores de edad; o parcial, afectando únicamente a quien la solicite.

No obstante, de acuerdo con el artículo 10.1 apartado d) del Reglamento del RPMDVP, se producirá la cancelación de su inscripción "cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción en régimen de propiedad y por una vez para la vivienda o promoción en los regímenes de alquiler y alquiler con opción a compra, para las que hubiesen sido seleccionados". El demandante excluido podrá volver a ser inscrito desde la cancelación de la inscripción, aunque causando nueva inscripción a continuación del último inscrito.

Características, precios y cupos de la viviendas que entran a sorteo

Las 21 viviendas se dividen en dos promociones, con las siguientes características y precios:

Residencial La María : seis viviendas de dos dormitorios (una de ellas adaptada), con una renta de 450€ a 530€, según superficie

: seis viviendas de dos dormitorios (una de ellas adaptada), con una renta de 450€ a 530€, según superficie Residencial La María: 10 viviendas de tres dormitorios, con una renta de 530€ a 625€, según superficie

Residencial La Salle : una vivienda de un dormitorio, con una renta de 295€

: una vivienda de un dormitorio, con una renta de 295€ Residencial La Salle: cuatro viviendas de dos dormitorios, con una renta de 420€

En lo que a los destinatarios se refiere, la adjudicación de los 21 alojamientos protegidos se realizará considerando los siguientes cupos: