De un antiguo cortijo a casas-cueva: Los pueblos abandonados que puedes comprar en Andalucía por menos de lo que vale un chalé de lujo

El precio medio del metro cuadrado en Andalucía es de 2.817 euros, según Idealista. Aunque la tendencia alcista afecta a todas las provincias, las grandes ciudades y las zonas turísticas de costa son las áreas más tensionadas. En este sentido, los pueblos del interior se erigen como los más asequibles para comprar una casa. Pero ¿y si pudieses comprar una aldea entera por menos de lo que vale un piso?

El éxodo rural provocó el abandono de decenas de pueblos en décadas pasadas. Sin embargo, el creciente interés por la vida en el campo brinda una segunda oportunidad a estos lugares hasta el punto de convertir a núcleos urbanos enteros en activos inmobiliarios. Se trata de propiedades remotas, rodeadas de naturaleza y con varias construcciones rústicas que, en el mejor de los casos, se pueden conseguir por 65.000 euros, según el portal especializado Aldeas Abandonadas. A continuación, detallamos las ofertas disponibles en Andalucía.

Un proyecto de turismo rural en Jaén

Los despoblados tienen potencial para reconvertirse en proyectos turísticos o de vivienda sostenible. Este es el caso de un pueblo abandonado para reconstruir en Jaén, donde inicialmente se adquirieron 55 parcelas con 6.000 metros cuadrados para edificar y 1,7 hectáreas de suelo rústico. El proyecto consistía en la reconstrucción de la arquitectura típica de la zona, con viviendas a precios asequibles, un club social para los propietarios y un pequeño hotel rural y restaurante.

El núcleo urbano está a menos de una hora de Úbeda y Baeza. / Aldeas Abandonadas

Este núcleo, dotado de suministro eléctrico y de agua, se encuentra a menos de una hora de Úneda y Baeza y cuenta con todo tipo de servicios en sus proximidades. Por tanto, este complejo constituye una inversión para el desarrollo de un proyecto de turismo de naturaleza, a la venta por 900.000 euros.

Un cortijo entre olivos

También en Jaén se ubica un complejo rural más modesto, aunque en mejor estado de conservación. Esta cortijo rural cuenta con una docena de viviendas en venta, con capacidad para 50 personas distribuidas en 1.000 metros cuadrados. Además, todas ellas cuentan con cocina equipada, televisión, chimenea y baño privado. Dispone asimismo de una zona de recepción con salón social y lavandería.

Interior y exteriro de una de las viviendas del cortijo. / Aldeas Abandonadas

El antiguo cortijo está inserto una finca de olivos con dos hectáreas, en un entorno natural exclusivo, a tan solo un kilómetro de la población más cercana. Lo mejor, su precio está rebajado a 679.000 euros.

Una veintena de casas-cueva en Jaén

De nuevo en la sierra jienense, llama la atención una aldea compuesta por una vivienda principal y 26 casas cueva. El complejo se encuentra en una finca con 42 hectáras de almendros, 80 de pinares y pastos y antiguos almacenes de labranza. La vivienda rústica principal, en buen estado de conservación, dispone de 10 habitaciones distribuidas en dos plantas, una azotea, aljibe y un jardín de 400 metros cuadrados.

Casas-cueva en la sierra de Jaén. / Aldeas Abandonadas

Además, esta propiedad incluye 26 casas-cueva con posibilidad de reforma para explotación turística en la zona. El complejo se vende por un total de 795.000 euros.

Una aldea ganadera rodeada de encinas y robles

En el suroeste de Andalucía, se vende otra aldea con 18,5 hectáreas de huertas, tierras de labor y bosque mediterráneo. Este núcleo en plena naturaleza se compone de ocho casas modestas, algunas en avanzado estado de deterioro, dispuestas en tres manzanas alrededor de una calle lineal. Casi todas ellas conservan su distribución original, salvo una que ha sido reformada y dispone de tres dormitorios, cocina con chimenea, salón y cuarto de baño.

Algunas viviendas de esta antigua aldea ganadera. / Aldeas Abandonadas

En la finca existen otras construcciones como antiguos almacenes de uso ganadero y pajares. Además, la aldea goza de buenos accesos y comunicaciones. En cuanto a su precio, ha caído hasta los 318.900 euros en la actualidad.

Complejo pendiente de reforma en Almería

Una de las oportunidades más económicas es una aldea deshabitada del interior de Almería, a 78 kilómetros de la capital y 150 kilómetros de Granada. El complejo consta de cinco viviendas en diferentes estados de conservación. Algunas casas modestadas han sido rehabilitadas y en otras debe ultimarse la reforma.

Las construcciones se encuentran en diferentes estados de conservación. / Aldeas Abandonadas

Una de estas construcciones es una antigua cabaña renovada con un dormitorio doble y una pequeña terraza en la parte trasera. Su precio de venta es de solo 65.000 euros.