Casas y pisos a pie de playa en Andalucía por menos de 180.000 euros

El precio medio del metro cuadrado en Andalucía alcanza ya los 2.784 euros, lo que supone un incremento del 21,4% respecto a hace un año, según el portal Idealista. Los desequilibrios entre la oferta y la demanda hacen que comprar una vivienda sea aún más caro en localidades turísticas de costa como Matalascañas (2.575€/m²), Rota (3.328€/m²) o Estepona (4.207€/m²). No obstante, algunas casas en la playa resisten en el mercado inmobiliario en forma de auténticos chollos.

Con la proximidad del buen tiempo, resurge en muchos andaluces la aspiración a inventir en una casa en la playa. Una segunda vivienda en un destino de sol y playa se erige como una alternativa ideal frente a los establecimientos hoteleros para quienes desean compaginar sus vacaciones de verano con la tranquilidad de un hogar. Pero ¿es posible adquirir una vivienda de estas características sin dejarse un dineral? A continuación, detallamos una selección de inmuebles a la venta en zonas costeras de Andalucía por menos de 180.000 euros.

Dúplex en Matalascañas por 170.000 euros

En Matalascañas, en la zona de Caño Guerrero, se vende este dúplex ubicado en una urbanización privada a escasos metros de la playa. La vivienda, de 75 metros cuadrados, cuenta en la planta baja con un luminoso salón con balcón y cocina equipada. En la parte superior, conectada con una escalera de caracol, se encuentran un baño completo y dos habitaciones, ambas con armarios empotrados y vistas al mar.

Un dúplex construido en 1978 en Matalascañas. / Idealista

Esta vivienda, construida en 1978, destaca por su comodidad, tranquilidad y buena ubicación. Su precio acaba de bajar a 169.000 euros, gastos de gestión e impuestos aparte, e incluye plaza de garaje.

Bajo en Sanlúcar por 180.000 euros

Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, ofrece asimismo una vivienda asequible. Se trata de un bajo exterior situado en la urbanización Residencial Albatros, construido en 2006. El piso tiene 92 metros cuadrados distribuidos en un salón-comedor con salida a porche, cocina equipada, un cuarto de aseo y tres dormitrios, uno de ellos con baño en suite. A la vivienda se accede por un patio privado de acceso y cuenta con un un jardín trasero de 40 metros cuadrados con vistas a la desembocadura del Guadalquivir y los llanos de Bonanza.

Apartamento en Sanlúcar de Barrameda. / Idealista

Las zonas comunes de la urbanización incorporar una amplia zona ajardinada con piscina. El precio de este apartamento es de 179.900 euros, gastos e impuestos aparte, e incluye una plaza de garaje anexa.

Adosado en Salobreña por 165.000 euros

La Costa Tropical de Granada tiene también sus chollos particulares. En pleno centro de Salobreña, a solo un kilómetro de la playa, se vende una vivienda adosada con 86 metros distribuidos en tres plantas. La planta baja cuenta con salón comedor, baño, cocina y patio. La primera planta dispone de tres dormitorios y un aseo, mientras que la planta superior tiene una amplia terraza acristalada con barbacoa y vistas al pueblo y al mar.

Casa adosada en el centro de Salobreña. / Idealista

Una de las ventajas de esta vivienda es su proximidad a todo tipo de servicios de comercio y transporte. Puede ser tuya por 165.000 euros.

Apartamento en Torremolinos por 175.000 euros

Más modestos son los pisos que se pueden encontrar en la costa de Málaga, como este apartamento en Torremolinos de 43 metros cudrados. La vivienda dispone de una habitación aneja al salón, una cocina equipada y un baño. Además, se enmarca en una urbanización con piscina comunitaria, zonas ajardinadas y vistas al mar.

Apartamento en Torremolinos. / Idealista

Este apartamento destaca por su excelente ubicación y conectividad en materia de transporte y servicios, a tan solo cinco minutos de las playas de Los Álamos y Playamar. Su precio de venta es de 175.000 euros, a los que deben sumarse los impuestos y gastos de gestión.