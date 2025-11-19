¿Cuántos años necesita ahorrar una pareja andaluza para comprarse una casa? En esta provincia ya es inviable

La capacidad de ahorro anual de una pareja que vive en alquiler oscila entre los 940 euros de los onubenses hasta los casi 3.700 euros de los granadinos

Comprar una vivienda en Andalucía es hoy un 20% más caro que hace un año: en octubre de 2025 los precios alcanzaron su máximo histórico, 2.721 euros por metro cuadrado, según Idealista. Con este escenario, una pareja de jóvenes andaluces necesita ahorrar más de 12 años para acceder a una vivienda, de acuerdo con un análisis de la plataforma Roams del que se ha hecho eco Diario de Sevilla.

Andalucía se consolida así como una de las comunidades de España donde más cuesta acceder a una vivienda, dos años y medio más que la media nacional (9,6 años). El estudio elaborado por esta empresa que ayuda al consumidor a optimizar gastos del hogar ha calculado la capacidad de ahorro de los jóvenes andaluces teniendo en cuenta los niveles de renta con los costes de vida actuales. De este se extraen dos conclusiones principales: el acceso a una vivienda es aún más difícil para quienes ya se han independizado y la brecha existente entre la costa y el interior.

Los jóvenes malagueños carecen de capacidad de ahorro

Paradójicamente, el alquiler se erige como el principal impedimento para reunir la entrada que exige una hipoteca al 80%, las más habituales en España. En la provincia de Málaga, con un coste medio de 16.232 euros anuales, la capacidad de ahorro es negativa: los ingresos medios de una pareja están por debajo del precio de la vida en la capital malagueña.

En Huelva capital, el esfuerzo para acceder a una vivienda requiere 33 años de ahorro (942€ al año) para una pareja que vive de alquiler. Le siguen a continuación otras capitales como Almería (19 años) y Cádiz (18 años), con una capacidad de ahorro de 1.513€ y 3.352€ respectivamente. La presión turística, la demanda internacional y la escasez de suelo urbano se encuentran detrás del aumento del precio de la vivienda, lo que convierte a la costa andaluza en una de las zonas más tensionadas del país.

"En las provincias costeras, el mercado está dominado por la segunda residencia y la inversión extranjera, lo que deja fuera a los jóvenes que buscan su primera vivienda. Los precios se han desvinculado por completo del nivel salarial medio”, explica Pablo Vega, experto financiero de Roams. A estas se suma el caso de Sevilla, donde la capacidad de ahorro se sitúa en 2.450 euros anuales. Con estos datos, una pareja joven tardaría prácticamente 20 años en dar la entrada de una casa.

Las ciudades del interior, las más asequibles

Si bien el mercado de la vivienda se ha vuelto prohibitivo en la costa, en el interior aún existen posibilidades de acceso a una propiedad. Las parejas de Córdoba son las que requieren un menor esfuerzo de ahorro con 10 años, a razón de 3.012€ anuales. En Granada, donde más se ahorra (3.684€) se necesitan 11 años para firmar una hipoteca y, en Jaén, la cifra asciende hasta los 16.

La estabilidad de precios y el menor coste de la vida permiten a una pareja plantearse comprar una vivienda a medio plazo. "El turismo y la inverisón exterior condicionan directamente la posibilidad de emanciparse", indica Vega.

Vivir con los padres supone 10 años menos de ahorro

En contraste, el acceso a una hipoteca se reduce a algo más de dos años de ahorro para quienes aún viven con sus padres. No obstante, en ciudades como Huelva o Almería estos plazos se alrgan debido al desequilibrio entre los ingresos y los precios disparados de la vivienda.

Finalmente, el análisis concluye que los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permiten a los jóvenes menores de 35 años financiar el 100% del valor de su primera vivienda, reduce los años de ahorro —menos de un año de media para los andaluces que viven con sus padres—, pero encarece el préstamo. Las cuotas mensuales pueden ser entre un 15% y un 20 % más altas, lo que se traduce en mayores intereses a largo plazo.