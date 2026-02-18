Matalascañas: radiografía con todos los detalles de la zona ORA, en una de las playas preferidas por los sevillanos

El Ayuntamiento de Almonte ha confirmado este martes que el 50,1% de Matalascañas quedará incluido dentro de la zona de estacionamiento regulado ORA, una medida que afectará a aproximadamente la mitad del núcleo costero onubense. La regulación del aparcamiento será gratuita en todas las zonas para los vecinos empadronados en Matalascañas, mientras que el 49,9% restante del municipio quedará fuera de cualquier tipo de control horario.

Según precisó el Consistorio almonteño en un comunicado oficial, la implementación de este sistema "responde a la necesidad de ordenar el espacio público en los meses de mayor afluencia y evitar situaciones de saturación en primera línea". La iniciativa busca abordar los problemas de congestión vehicular que tradicionalmente sufre esta localidad costera durante la temporada estival, cuando miles de turistas colapsan las calles más próximas al litoral.

El proyecto municipal contempla una distribución territorial en tres categorías diferenciadas según la proximidad a la playa, estableciendo tarifas progresivas que pretenden favorecer la rotación en las áreas de mayor demanda. Esta zonificación afectará de manera desigual al tejido urbano de Matalascañas, concentrando la regulación en los sectores más próximos al Atlántico.

Distribución territorial de las zonas reguladas en Matalascañas

La planificación aprobada por el equipo de gobierno establece que un 26% del núcleo corresponderá a la zona 3, la más alejada de la costa y, por tanto, la que contará con las tarifas más reducidas. Por su parte, un 13% se clasificará como zona 2, ocupando una posición intermedia tanto geográfica como económicamente. Finalmente, un 11,1% constituirá la zona 1, situada en primera línea de playa y sujeta a las tarifas máximas del sistema.

Esta distribución estratégica persigue "concentrar el estacionamiento controlado en las áreas de mayor demanda estacional", tal como señalan desde el Ayuntamiento. La zonificación responde a un análisis previo de los flujos de movilidad y las zonas de mayor presión turística durante los meses de junio a septiembre, cuando la población de Matalascañas se multiplica exponencialmente.

Tarifas y bonificaciones para residentes de Almonte

Los vecinos empadronados en Matalascañas disfrutarán de aparcamiento completamente gratuito en todas las zonas reguladas, una medida que pretende proteger los derechos de los residentes permanentes frente a la presión del turismo estacional. Sin embargo, el sistema establece condiciones diferenciadas para los empadronados en otras pedanías del municipio.

Los residentes en Almonte y El Rocío dispondrán de "condiciones específicas", con gratuidad total en la zona 3, la más alejada del litoral. Para estacionar en la zona 2 deberán abonar un euro al día, mientras que el aparcamiento en primera línea de playa tendrá un coste de 1,70 euros diarios. Además, el sistema incorpora bonos semanales de seis euros y mensuales de 20 euros, pensados especialmente para trabajadores y veraneantes con estancias prolongadas en el núcleo costero.

Estas tarifas preferenciales buscan equilibrar el derecho de los residentes municipales con la necesidad de ordenar el tráfico en temporada alta, evitando que las calles se conviertan en aparcamientos permanentes de vehículos sin rotación.

Sistema de bonos para veraneantes, visitantes y trabajadores

El modelo de gestión contempla igualmente modalidades específicas para veraneantes, visitantes y trabajadores, reconociendo así las diferentes realidades de quienes utilizan Matalascañas durante los meses estivales.

En el caso de las tarifas generales aplicables al público visitante, "estas variarán en función de la proximidad a la playa y el tiempo de estacionamiento, favoreciendo la rotación en las zonas de mayor demanda".

Objetivos de movilidad y mejora urbana

Desde el Consistorio almonteño se argumenta que el objetivo principal de esta regulación es "ordenar la movilidad en temporada alta, reducir el tráfico innecesario derivado de la búsqueda prolongada de aparcamiento y mejorar la seguridad peatonal". El equipo de gobierno asegura que regular en este contexto "es proteger la convivencia", la accesibilidad y el equilibrio entre actividad económica y calidad urbana.

Entre las actuaciones complementarias destaca el asfaltado integral de las calles de Matalascañas "con mantenimiento incluido".

Carácter no recaudatorio de la medida según el Ayuntamiento

La administración local sostiene que los ingresos generados se destinarán íntegramente al mantenimiento y mejora de las infraestructuras. La finalidad declarada es redistributiva y organizativa, no fiscal.

Qué es Matalascañas y su importancia turística en Huelva

Situado en el límite sur del Parque Nacional de Doñana, este enclave combina kilómetros de playas vírgenes con una oferta hotelera consolidada.

¿Cuándo entrará en vigor la zona ORA?

Previsiblemente, la implantación se producirá antes del inicio de la temporada alta estival. La puesta en marcha requerirá la instalación previa de señalización, máquinas expendedoras y sistemas de control.

¿Los residentes de otras localidades onubenses tendrán ventajas?

Según el Consistorio, únicamente los empadronados en Almonte contarán con bonificaciones. Los residentes de otros municipios de Huelva deberán abonar las tarifas generales.

¿Cómo afectará a los comerciantes?

Algunos empresarios temen que las tarifas puedan disuadir visitantes. No obstante, el Ayuntamiento confía en que la rotación favorezca el consumo.