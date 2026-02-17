Los detalles de la zona azul en Matalascañas: el estacionamiento en el 50% del núcleo urbano no estará regulado

El Ayuntamiento de Almonte ha desglosado los pormenores del nuevo sistema de estacionamiento regulado que se implantará en Matalascañas, aclarando que prácticamente la mitad del núcleo urbano no estará sometido a la zona ORA. Según ha precisado el Consistorio onubense, el 49,9% del enclave costero permanecerá fuera de la regulación, mientras que el área restante se distribuirá en tres categorías diferenciadas según la distancia respecto a la línea de playa.

La medida responde, según fuentes municipales, a la necesidad de ordenar el espacio público durante los meses de mayor concentración turística y evitar situaciones de colapso en primera línea de costa. El proyecto contempla que un 26% del territorio urbanizado corresponderá a la zona 3, un 13% a la zona 2 y un 11,1% quedará clasificado como zona 1, concentrándose así el estacionamiento controlado en las áreas de mayor demanda estacional y proximidad al litoral.

El equipo de gobierno municipal ha subrayado que esta herramienta de gestión urbana no persigue fines recaudatorios, sino que busca mejorar la organización del espacio público y garantizar un funcionamiento más ordenado durante los periodos de mayor presión demográfica en el núcleo costero de Matalascañas. La iniciativa incorpora, además, actuaciones complementarias de mejora de infraestructuras que reforzarán los servicios municipales en la zona.

Tarifas diferenciadas

El sistema de tarifas establecido por el Ayuntamiento de Almonte contempla distintas modalidades en función del lugar de empadronamiento de los usuarios. Los vecinos con residencia oficial en Matalascañas disfrutarán de aparcamiento gratuito en todas las zonas reguladas, sin excepción alguna. Por su parte, los ciudadanos empadronados en otros núcleos del municipio como Almonte y El Rocío dispondrán de condiciones específicas adaptadas a su situación.

Para estos últimos, el acceso a la zona 3 será completamente gratuito, mientras que en la zona 2 se aplicará una tarifa de un euro diario. En el caso de la zona 1, correspondiente a primera línea de playa, el coste ascenderá a 1,70 euros al día. Además, el sistema prevé la comercialización de bonos semanales con un precio de seis euros y bonos mensuales por 20 euros, facilitando así el acceso regular de los residentes del municipio al núcleo costero.

El proyecto también contempla modalidades específicas para veraneantes, visitantes ocasionales y trabajadores que desarrollan su actividad laboral en Matalascañas. Estas fórmulas incluyen bonos adaptados a estancias prolongadas y a la realidad laboral del enclave turístico. Las tarifas generales, según ha indicado el Consistorio, variarán en función de la proximidad a la playa y el tiempo de estacionamiento, favoreciendo la rotación de vehículos en las zonas de mayor demanda y evitando la ocupación prolongada de espacios en áreas estratégicas.

Objetivos de movilidad y mejora de infraestructuras urbanas

Desde el equipo de gobierno municipal se ha enfatizado que el objetivo principal de esta regulación es ordenar la movilidad durante la temporada alta, reducir el tráfico innecesario derivado de la búsqueda prolongada de aparcamiento y mejorar la seguridad peatonal en las zonas de mayor concentración de personas. La implantación del sistema ORA se enmarca, según las autoridades locales, en una estrategia más amplia de gestión sostenible del espacio público.

El Ayuntamiento de Almonte insiste en que regular el estacionamiento en este contexto significa "proteger la convivencia, la accesibilidad y el equilibrio entre actividad económica y calidad urbana". La medida pretende evitar que la saturación vehicular afecte negativamente a la experiencia tanto de residentes como de visitantes, mejorando las condiciones de circulación y estacionamiento en un núcleo que experimenta importantes picos de población durante el verano.

Como complemento al sistema de regulación horaria, el proyecto incorpora actuaciones de mejora del viario público que incluyen el asfaltado integral de las calles de Matalascañas con mantenimiento incluido. Esta actuación reforzará el estado general de las infraestructuras viarias y los servicios municipales en el conjunto del núcleo costero, proporcionando un valor añadido que trasciende la mera regulación del aparcamiento y contribuye a la modernización urbanística de la localidad.