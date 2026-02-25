Los precios no tocan techo en Entrenúcleos: más de 1.000 euros de media por alquilar un piso

Sevilla batió el pasado mes de enero un nuevo récord histórico en el precio del alquiler, 13 euros por metro cuadrado, según datos del portal Idealista. En distritos como el Centro, Triana, Nervión o Los Remedios esta cifra se sitúa incluso por encima de la media. En contraste, alquilar un piso en los nuevos barrios residenciales como Entrenúcleos es ligeramente más asequible —11€ por metro cuadrado—. No obstante, el trasvase poblacional de la ciudad hacia su área metropolitana también empuja los precios al alza: en el último año se han incrementado un 12,8%.

La vivienda en compraventa continúa concentrando la inmensa parte de la oferta disponible en Entrenúcleos, mientras que en el citado portal Idealista solamente constan alrededor de 60 pisos y casas en alquiler. Así, vivir de renta principal desarrollo urbanístico junto a la capital hispalense, con tareas pendientes como la de mejorar sus conexiones por transporte público, cuesta ya una media de 1.000 euros al mes.

Los pisos más económicos, por 950 euros

Los pisos en venta más económicos ya no bajan de 890 euros. Así, en la calle Pedro Luis Serrera Contrera se alquila un piso de 90 metros cuadrados distribuidos en tres dormitorios y dos baños, con la cuota de la comunidad y plaza de garaje incluida en el precio. El inmueble, construido en 2018 y con orientación sur, se encuentra amueblado, cuenta con armarios empotrados y posee calefacción eléctrica y aire acondicionado. Como es habitual en la zona, el edificio cuenta con jardín, piscina y cancha de fútbol en sus zonas comunes.

Piso con dormitorio y baño en suite. / Idealista

En el bulevar Felipe González Márquez se alquila un séptimo piso con 80 metros cuadrados de superficie. La vivienda se encuentra en una urbanización cerrada con piscina, pista de pádel y gimnasio, cerca de la Universidad Loyola. Con orientación sureste, sus 80 metros cuadrados se distribuye en un amplio loft con salón y cocina equipada, dos dormitorios con armarios empotrados, dos cuartos de baño completos y terraza. Su precio, sin amueblar, es de 950 euros al mes con trastero y garaje.

Amplio loft sin amueblar en alquiler en Entrenúcleos. / Idealista

Áticos por 1.050 euros

Uno de los áticos del Residencial Atena, en la calle Manuel Ríos Moreno, está disponible para alquiler. Se trata de una vivienda de 90 metros cuadrados, en uan sexta planta, recién construido en 2025 y que destaca por su luminosidad y sus vistas. Cuenta con un amplio salón-comedor y cocina equipada, dos dormitorios completos, dos baños y una amplia terraza de 10 metros con orientación sur. Sin amuebla, se alquila por 1.050 euros mensuales, con plaza de garaje incluida en el precio.

Piso con orientación sur en alquiler en Entrenúcleos. / Idealista

Más allá de estos ejemplos, en el buscador de Idealista se encuentran otros áticos que pueden alcanzar los 1.800 euros y chalés adosados en alquiler por precios de hasta 2.650 euros.

¿Cuáles son las conexiones en transporte público entre Sevilla y Entrenúcleos?

Entrenúcleos es un barrio situado entre la capital y Dos Hermanas, municipio al que pertenece administrativamente. Desde aquí, una de las opciones para moverse a la capital es usar la línea 6 del autobús urbano (Metrobús), que conecta Dos Hermanas y Olivar de Quintos y tiene parada en la principal avenida de Entrenúcleos, el bulevar Felipe González Márquez. En el intercambiador de Olivar de Quintos, se puede tomar la línea 1 de Metro de Sevilla hasta el centro.

Otra posibilidad es subirse a la línea 5 de autobús de Dos Hermanas en la avenida José Rodríguez Borbolla, donde cuenta con paradas junto a los edificios Presidente y Abelia. Esta línea circular concluye en la plaza del Arenal de Dos Hermanas, donde se encuentra la estación de Renfe Cercanías y desde la que se puede tomar la línea C-1, que pasa por las estaciones de San Bernardo y Santa Justa en la capital.