Entrenúcleos ya es la zona residencial más cara del área metropolitana de Sevilla: así están los precios en los principales municipios

El mapa de la vivienda en el área metropolitana de Sevilla ha sufrido una profunda reconfiguración en los últimos años. La burbuja residencial ya no tiene su epicentro en los tradicionales municipios del Aljarafe. Según el último análisis de precios correspondiente a enero de 2026, Entrenúcleos, el moderno desarrollo urbanístico situado entre Dos Hermanas y Montequinto, se ha convertido en la zona residencial más cara y cotizada de toda la periferia hispalense.

Con un precio medio de 2.481 euros por metro cuadrado, Entrenúcleos lidera con claridad el ranking de precios de la corona metropolitana. Esta cifra supone un incremento del 126 % respecto a 2016, cuando el metro cuadrado apenas alcanzaba los 1.096 euros, lo que evidencia la fuerte revalorización experimentada en la última década.

Para obtener las cifras, se ha tomado como referencia la media de los datos ofrecidos por los dos principales portales inmobiliarios del país, Idealista y Fotocasa, correspondientes al mes de enero de 2026.

Un pulso ganado al Aljarafe

El dato adquiere su verdadera dimensión al compararlo con los municipios colindantes y con los que hasta ahora eran considerados la prioridad de aquellos sevillanos que buscan alternativas más asequibles a la capital. La jerarquía de precios sitúa a Entrenúcleos a la cabeza con los citados 2.481 euros, seguido de cerca por Montequinto, que marca 2.362 euros y por Tomares, que alcanza los 2.346 euros de media. Les siguen Bormujos, con 2.146 euros; Gines, con 2.010; Espartinas, con 1.951; y Mairena del Aljarafe, con 1.913 euros de media. Más atrás se sitúan Umbrete, con 1.869 euros; Camas, con 1.778; Dos Hermanas capital, con 1.678; Alcalá de Guadaíra, con 1.564; San Juan de Aznalfarache, con 1.540; La Rinconada, con 1.457; y cierra la tabla Castilleja de la Cuesta, con 1.422 euros por metro cuadrado.

Así, Entrenúcleos no solo supera a Dos Hermanas capital, de cuyo término municipal depende administrativamente, sino que deja atrás a los pesos pesados del Aljarafe. También se aprecia cómo los precios son ligeramente superiores a Montequinto, zona con la que comparte proximidad al municipio nazareno.

Precios cercanos a los de la capital

El auge de Entrenúcleos se entiende también como una extensión natural de la falta de la vivienda en Sevilla capital. En enero de 2026, el precio medio en la ciudad hispalense se situaba en 2.703 euros por metro cuadrado según Idealista y 2.887 euros según Fotocasa, lo que sitúa la media en torno a los 2.795 euros. Adquirir una vivienda en la capital es ya un desafío inalcanzable para muchas familias, lo que ha potenciado la búsqueda de suelos con proyección en el área metropolitana.

En este contexto, Entrenúcleos ha actuado como un imán. Su concepción como un espacio de "nueva centralidad", con avenidas anchas, zonas verdes, equipamientos comerciales de primer nivel y una oferta de vivienda de diseño y alta eficiencia energética, ha sabido captar a una demanda que busca un producto "de ciudad" pero en un entorno más ordenado y moderno.

Viviendas un 126% más caras respecto a 2016

El fenómeno actual no es fruto de la casualidad, sino de un planeamiento urbanístico que comenzó a gestarse hace dos décadas. El germen de Entrenúcleos se remonta a principios de los años 2000, cuando el Ayuntamiento de Dos Hermanas puso en marcha el Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) que preveía la creación de este gran desarrollo en los terrenos situados entre la autovía A-376 y la antigua carretera de Cádiz.

Aunque los primeros movimientos de tierra y la urbanización comenzaron alrededor de 2003, el impulso definitivo llegó a partir de 2015. Fue entonces cuando, superada la crisis financiera de 2008, las grandes promotoras inmobiliarias nacionales e internacionales (como Metrovacesa, Aedas Homes o Via Ágora) volvieron a fijar su atención en la zona. La construcción de la nueva estación de Metro o la apertura de grandes superficies actuaron como grandes atractivos.

Los datos certifican esta explosión. Según el histórico de Idealista, en enero de 2016, el precio del metro cuadrado en Entrenúcleos era de apenas 1.096 euros. Esto significa que en una década, la revalorización ha sido del 126,4%. Pero lo más significativo es la aceleración actual: en el último año, el precio se ha disparado un 18,6%, lo que demuestra una demanda fortísima y una oferta de obra nueva que, aunque prolífica, no logra calmar la sed de los compradores.

De esta manera, lo que hasta hace poco más de una década fue un páramo entre polígonos industriales se ha convertido en la joya de la corona inmobiliaria metropolitana, ganando el pulso a los municipios del Aljarafe que durante décadas fueron la única salida para quienes buscaban una vivienda espaciosa y de calidad fuera de la capital.