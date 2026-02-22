Una familia necesita más de 57.000 euros para acceder a la hipoteca de un piso de dos habitaciones en Sevilla

Una familia con ingresos medios en Sevilla necesita reunir 57.466 euros en concepto de entrada y gastos fiscales para poder acceder a la compra de una vivienda de dos habitaciones, según el último informe de Idealista sobre el mercado inmobiliario en España.

Para cumplir con los criterios de accesibilidad, la familia no debería destinar más de 887 euros al mes al pago de la hipoteca, aunque la cuota media del mercado en la capital hispalense se sitúa actualmente en 622 euros mensuales según los datos de inmuebles ofertados en Idealista, lo que representa una diferencia de 265 euros y una tasa de esfuerzo del 21%. Esta cantidad de ahorro previo adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la renta media por habitante en la ciudad es de 14.979 euros, según el Instituto Nacional de Estadística (datos actualizados por última vez en 2023).

Para contextualizar aún más este desembolso inicial, la renta media por hogar en Andalucía se situó en 33.078 euros en 2025, también según el Instituto Nacional de Estadística, un nivel de ingresos que ayuda a explicar la dificultad de muchas familias para reunir los más de 57.000 euros necesarios para acceder a la financiación.

El estudio, que analiza la oferta de vivienda en toda España, señala que el 55% de los pisos de dos habitaciones en Sevilla se consideran financieramente aptos para familias de ingresos medios. Esta cifra sitúa a Sevilla por encima de la media nacional, que se encuentra en 49%, pero claramente por debajo de otras capitales españolas en cuanto a ahorros necesarios, como Palma de Mallorca (147.116 euros), San Sebastián (137.700 euros), Madrid (117.793 euros) o Barcelona (103.172 euros).

Dentro de Andalucía, Sevilla se encuentra en una posición intermedia: requiere más ahorros que Córdoba (39.164 euros), Jaén (34.596 euros), Huelva (40.557 euros) y Almería (43.933 euros), pero menos que Málaga (96.651 euros), Granada (67.681 euros) o Cádiz (68.159 euros).

El informe de Idealista define la tasa de esfuerzo como el porcentaje de los ingresos del hogar que se destina al pago de la hipoteca, con el objetivo de no superar el 30% del ingreso familiar neto, considerado como el límite de sostenibilidad financiera. En Sevilla, la tasa de esfuerzo es del 21%, lo que significa que una familia media puede afrontar el pago de la hipoteca sin comprometer su economía, mientras que en Málaga alcanza el 37%, en Granada el 26% y en Cádiz el 25%.

Asimismo, el estudio subraya que la distribución de los pisos a precio razonable no es homogénea en toda España, concentrándose la escasez en grandes mercados urbanos. Así, mientras Sevilla presenta un 55% de viviendas asequibles, ciudades como Palma, San Sebastián y Málaga apenas alcanzan entre el 16% y el 25%, según los criterios de Idealista.

La realidad del mercado inmobiliario sevillano pone de relieve que, aunque la cuota mensual de la hipoteca puede ser menor que la máxima recomendable, las familias deben preparar un ahorro significativo para cubrir la entrada y los impuestos asociados a la compra, lo que sigue siendo el principal obstáculo para acceder a la vivienda en propiedad.

Situación de la vivienda en Sevilla

La situación del mercado inmobiliario en Sevilla muestra al inicio de 2026 claras diferencias entre sus distritos, con zonas que alcanzan precios significativamente altos y otras que permanecen más accesibles, aunque todas han registrado incrementos durante el último año. Entre los barrios más caros según los datos de enero de Idealista destacan el Centro, con un precio medio de 3.985 €/m² (+7,9% respecto a enero de 2025), y Los Remedios, donde la vivienda se sitúa en 3.671 €/m² (+10,1%).

Triana tampoco se queda atrás, con 3.726 €/m² (+14,5%), y La Palmera - Los Bermejales alcanza los 3.124 €/m² (+7,9%), mostrando que las zonas con mayor demanda histórica siguen liderando los valores más altos de la ciudad. Además, barrios como Prado de San Sebastián - Felipe II - Bueno Monreal y Nervión registran precios de 3.584 €/m² (+7,5%) y 3.364 €/m² (+6,9%) respectivamente, consolidando la tendencia al alza en las áreas céntricas y bien comunicadas.

En el extremo opuesto, los distritos más económicos se encuentran en Torreblanca, con apenas 725 €/m² (+5,5%), Cerro Amate con 1.352 €/m² (+7,9%) y San Jerónimo a 1.540 €/m² (+14,9%), reflejando que, aunque más accesibles, estas zonas también han experimentado incrementos significativos en el último año.

Pino Montano y San Pablo destacan por sus subidas extraordinarias, del 28,7% y 25,4% respectivamente, lo que evidencia una presión creciente incluso en barrios tradicionalmente más asequibles.

Entre las zonas de precio intermedio, se encuentran Santa Justa - Miraflores - Cruz Roja (3.045 €/m², +11,8%), Sevilla Este (2.394 €/m², +13,5%), Bellavista - Jardines de Hércules (2.016 €/m², +2%), y La Macarena (2.164 €/m², +15,4%), donde la demanda y las subidas recientes muestran que ningún distrito se ha quedado al margen del incremento generalizado. En términos generales, toda la ciudad ha visto cómo los precios medios de la vivienda subieron un 12,8 % en un año, alcanzando los 2.703 €/m², lo que confirma la tendencia de crecimiento sostenido en el mercado sevillano.