Estas son las gasolineras más baratas en Sevilla

Imagen de archivo de un hombre repostando en una estación de servicio.

En la jornada del miércoles 11 de marzo, los precios de los carburantes en Sevilla continuaban mostrando una tendencia alcista debido a la guerra en Oriente Medio y al bloqueo del estrecho de Ormuz. Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, la gasolina 95 oscilaba entre 1,52 y 1,60 euros por litro, con algunas estaciones ofreciendo promociones puntuales que permitían repostar por debajo de 1,55 €/litro. Por su parte, el diésel registraba precios medios entre 1,58 y 2€/litro, mostrando variaciones mínimas entre las diferentes gasolineras de la ciudad.

En este contexto de vigilancia constante del bolsillo, el portal especializado Komparing.com ofrece una instantánea actualizada de las tarifas en las gasolineras de la ciudad. A fecha de este jueves 12 de marzo y con datos recogidos a las 11.30 horas, el mapa de los precios mínimos en Sevilla capital presenta ligeras variaciones con respecto a la anterior jornada, consolidando a algunas estaciones de servicio como las más económicas del momento.

Gasolineras con gasolina 95 más barata

Los precios más competitivos de gasolina 95 en Sevilla son:

Alcampo – Calle Ronda del Tamarguillo, S/N: 1,53 €/litro

– Calle Ronda del Tamarguillo, S/N: Plenergy – Travesía Su Eminencia, 2: 1,56 €/litro

– Travesía Su Eminencia, 2: Autovía SE30 Nudo Calonge, KM. S/N : 1,57 €/litro

: Moove – Calle Astronomía, 3: 1,57 €/litro

– Calle Astronomía, 3: Tamoil – Calle Pino Central, 14: 1,58 €/litro

– Calle Pino Central, 14: APJ – Calle Cojinete, S/N: 1,58 €/litro

– Calle Cojinete, S/N: Gasolinera San Jerónimo – Avenida Medina y Galnares, 76: 1,59 €/litro

– Avenida Medina y Galnares, 76: Petroprix – Calle Metalurgia, S/N: 1,61 €/litro

Gasolineras con diésel más barato

En cuanto al diésel, los precios más económicos se encuentran en:

Alcampo – Calle Ronda del Tamarguillo, S/N - Sevilla: 1,59 €/litro

– Calle Ronda del Tamarguillo, S/N - Sevilla: Plenergy – Travesía Su Eminencia, 2: 1,63 €/litro

– Travesía Su Eminencia, 2: Tamoil – Calle Pino Central, 14: 1,69 €/litro

– Calle Pino Central, 14: Varias estaciones con 1,73 €/litro : Petroprix – Avenida Montesierra, 7; Ballenoil – Calle Marqués de Paradas, 53; BP Oil – Avenida Kansas City, S/N; Ballenoil – San Jerónimo, S/N; Plenergy – Calle Metalurgia, S/N

: Petroprix – Avenida Montesierra, 7; Ballenoil – Calle Marqués de Paradas, 53; BP Oil – Avenida Kansas City, S/N; Ballenoil – San Jerónimo, S/N; Plenergy – Calle Metalurgia, S/N Gasolinera Costco – Calle Ganimedes, 9: 1,75 €/litro

Estos datos permiten a los conductores sevillanos planificar sus repostajes de manera estratégica, aprovechando las diferencias de precio entre estaciones y la ligera evolución de la gasolina 95 observada desde la publicación anterior.