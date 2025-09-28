Estas son las horas en las que se espera lluvia en Sevilla este domingo

Los restos del huracán Gabrielle alcanzaron durante la noche del sábado y primeras horas del domingo el archipiélago de Azores, en pleno proceso de debilitamiento. Tras su paso por esas islas, el sistema ha puesto rumbo a la península ibérica convertido en borrasca ex-Gabrielle, que se prevé recorra el suroeste de España a lo largo de la jornada dominical para salir por el Golfo de Cádiz de cara a la madrugada del lunes.

Aunque la ex-Gabrielle ya no llegará como huracán y sus efectos no serán significativos en el país, sí dejará lluvias, viento y temporal marítimo en algunos puntos. En el caso de Sevilla, las previsiones indican que no se producirán grandes acumulados. De hecho, el aviso amarillo que Aemet había anunciado para el domingo en la campiña sevillana ha sido desactivado. No obstante, el riesgo de precipitaciones se mantiene.

Predicción del tiempo en Sevilla el domingo 28 y lunes 29 de septiembre / Aemet

Según la última actualización meteorológica, las primeras horas del domingo serán las de mayor incidencia en Sevilla. Entre las 6:00 y las 12:00 horas se espera una probabilidad de lluvia del 100%, con registros que podrían alcanzar los 0,3 litros en torno a las 11:00. Durante el tramo de mediodía hasta las 18:00 horas, la probabilidad se mantendrá muy elevada, en torno al 95%, aunque los acumulados previstos no son significativos.

Predicción de lluvia por horas en Sevilla este domingo / Aemet

Ya durante la tarde y primeras horas de la noche, la previsión indica un descenso de la probabilidad hasta el 75%, con lluvias más débiles y registros que rondarían los 0,1 litros entre las 18:00 y las 22:00 horas.