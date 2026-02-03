Estas son las horas a las que más va a llover en Sevilla este miércoles

Sevilla afronta este miércoles 4 de febrero una jornada marcada por lluvias intensas y persistentes durante las 24 horas. Según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de precipitación se mantendrá en el 100% a lo largo de todo el día, lo que ha motivado la activación del aviso amarillo por lluvias y vientos moderados. Los sevillanos deberán extremar precauciones ante unos chubascos que no darán respiro desde la madrugada hasta la noche.

El mes de febrero ha arrancado en Sevilla con el mismo patrón meteorológico que caracterizó los últimos días de enero. Las precipitaciones intensas se sucederán sin apenas intervalos de mejora, afectando a toda la provincia y especialmente a la capital. Los partes meteorológicos indican que los chubascos serán prácticamente continuados, con momentos de mayor intensidad que obligarán a la población a mantenerse alerta ante posibles incidencias relacionadas con las posibles inundaciones por el paso de los dos 'ríos atmosféricos' y de la borrasca Leonardo a su paso por la capital hispalense.

En cuanto a las temperaturas, la jornada presentará valores suaves para la época del año en la que nos encontramos, con una mínima prevista de 14º y una máxima que alcanzará los 18º. Estos registros térmicos resultan ligeramente superiores a los experimentados en días anteriores. Los cielos permanecerán encapotados durante toda la jornada, sin atisbarse claros significativos.

Predicción por horas

Aemet ha detallado que las lluvias comenzarán con intensidad desde las primeras horas de la madrugada del miércoles. Entre las 00:00 y las 06:00 horas, la probabilidad de precipitación ya alcanzará el 100%, con chubascos que podrán ser localmente fuertes en algunos puntos de la provincia.

Durante la mañana, entre las 07:00 y las 14:00 horas, la inestabilidad atmosférica se mantendrá constante, sin ofrecer tregua alguna a los sevillanos. Los paraguas serán imprescindibles para cualquier desplazamiento, ya que los chubascos seguirán presentes con el 100% de probabilidad. Las primeras horas del día se verán marcadas por estas condiciones adversas que podrían afectar al tráfico y a la movilidad urbana.

El tiempo en Sevilla el 4 de febrero (aviso amarillo) / Aemet

La tarde no traerá mejoras significativas, aunque es cierto que entre las 17:00 y las 19:00 horas, los cielos continuarán cubiertos y las precipitacionestendrán una menor intensidad. La probabilidad de lluvia se mantendrá en el 100%, lo que obligará a mantener las precauciones durante toda la jornada vespertina y el Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre de parques y de instalaciones deportivas para evitar desplazamientos, por lo que las actividades al aire libre quedarán prácticamente descartadas ante este panorama meteorológico.

Finalmente, durante la noche del miércoles, no se espera ningún cambio sustancial en las condiciones. Las lluvias continuarán siendo protagonistas hasta altas horas de la madrugada, manteniendo esa probabilidad máxima del 100%. Será necesario esperar a la jornada del jueves para conocer si las precipitaciones dan un respiro a la provincia sevillana.

El tiempo en Sevilla el 4 de febrero / Aemet

El aviso amarillo de Aemet en Sevilla

Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias para toda la provincia durante este miércoles. Este nivel de alerta, el primero de la escala de avisos meteorológicos, indica que existe un cierto riesgo para actividades sensibles a las condiciones atmosféricas. Aunque no se prevén situaciones de extrema gravedad, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones: evitar desplazamientos, no cruzar zonas desbordadas ni ríos, evitar garajes, sótanos y plantas bajas y si entra agua en neustro casa acudir a la zona más alta de la misma.

El aviso amarillo estará vigente durante las 24 horas de la jornada, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del miércoles. Las precipitaciones acumuladas podrían superar los umbrales establecidos para este tipo de alertas, especialmente en zonas del área metropolitana y en comarcas del interior provincial donde la orografía puede favorecer la acumulación de agua.