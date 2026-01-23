Estas son las horas a las que más puede llover en Sevilla este viernes

La borrasca Ingrid llegó a Sevilla durante la jornada del jueves, dejando un episodio de precipitaciones continuadas que se prolongó desde la tarde hasta la madrugada del viernes. Se trata de una profunda borrasca atlántica, que continúa desplazándose por el océano y que seguirá enviando sucesivas bandas de inestabilidad sobre la capital hispalense no solo durante este viernes, sino también a lo largo del resto del fin de semana.

Este viernes 23 de enero, Sevilla afronta una nueva jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día comenzará con cielos muy nubosos, manteniéndose un alto riesgo de precipitaciones durante toda la jornada.

La probabilidad de lluvia alcanzará el 100% entre las 12:00 y las 18:00 horas, descendiendo ligeramente hasta el 80% entre las 18:00 y las 24:00 horas. Además, entre las 12:00 y las 24:00 horas existe riesgo de tormentas. Pese a este escenario, AEMET no ha activado ningún aviso meteorológico para la ciudad.

Previsión de lluvia por horas en Sevilla este viernes / Aemet

Entrando en el detalle horario, y según la última actualización de AEMET, se esperan precipitaciones más significativas a las 16:00 horas, con un acumulado aproximado de 1 litro por metro cuadrado. A las 17:00 horas la lluvia perderá intensidad, con 0,6 l/m², mientras que a las 21:00 horas apenas se registrarían 0,1 l/m², ya de forma débil y dispersa.

Previsión de lluvia por horas en Sevilla este viernes / Eltiempo.es

Por su parte, la previsión del portal especializado eltiempo.es apunta a una tarde especialmente lluviosa, con acumulados previstos de 1,2 l/m² a las 14:00 horas, 0,7 l/m² a las 15:00, 0,9 l/m² a las 16:00, 0,7 l/m² a las 17:00 y 0,8 l/m² a las 18:00 horas, cesando las precipitaciones a partir de ese momento.

En cuanto a las temperaturas, el viernes dejará en Sevilla una mínima de 7 grados y una máxima de 16 grados.

El tiempo en Sevilla durante el cuarto fin de semana de enero / Aemet

De cara al resto del fin de semana, el tiempo seguirá dominado por la lluvia. El sábado comenzará con un 70% de probabilidad de precipitaciones entre las 6:00 y las 12:00 horas, reduciéndose posteriormente al 45% hasta las 18:00 horas y bajando aún más, hasta el 35%, durante la tarde-noche. Para el domingo 25 de enero, las previsiones son más contundentes, con un 95 % de probabilidad de lluvia durante toda la jornada, consolidando un fin de semana plenamente marcado por la influencia de la borrasca Ingrid.