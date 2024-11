"El soterramiento de la Ronda Urbana Norte es una mentira más"

Los vecinos de Pino Montano y otros barrios próximos a la Ronda Urbana Norte no entienden por qué el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sigue insistiendo públicamente en que no se ha descartado del todo el soterramiento de la misma, cuando a una representación de ellos les trasladó el jueves que el proyecto es imposible de llevar a cabo. Durante la campaña electoral, Sanz anunció el soterramiento de la Ronda Urbana Norte durante una visita al barrio, una promesa que fue muy bien acogida por unos vecinos que habían asistido meses antes a una sucesión de accidentes mortales en la citada vía. En apenas dos meses fallecieron cuatro personas en esta avenida, que no es más que el tramo urbano de la SE-30, por la que se debería circular como máximo a 50 kilómetros por hora, algo que muy pocos conductores respetan, y por la que tampoco deberían pasar camiones de gran tonelaje, una prohibición que también se incumple continuamente sin que haya policías locales multando en la zona.

Vecinos de Pino Montano y barrios próximos, este viernes en la Ronda Urbana Norte. / José Luis Montero

“El alcalde prometió el soterramiento y hubo muchas personas que lo votaron por eso. Ahora dice que no se puede hacer y debería hacer es pedir perdón a las víctimas. Estoy seguro de que familiares de las personas que fallecieron en esos accidentes votaron al alcalde por esa promesa. Ahora, entendemos que no se pueda hacer y que hay que buscar alternativas, pero unas disculpas públicas es lo mínimo que puede hacer”, opina Pedro de Castilla, vecino de Los Carteros y miembro de la asociación Iniciativa RUN, antigua plataforma liderada por dos vecinos, Ignacio Angulo y Celeste Castillo, a los que el alcalde recibió el pasado jueves. Lo hizo tras más de un año con una reunión solicitada y sólo justo después de que renunciara al soterramiento de la ronda por criterios económicos, pues costaría unos 400 millones de euros.

A pesar de ello, fuentes municipales explicaron el jueves, tras la reunión con los vecinos, que el soterramiento se ha pospuesto por ahora pero “no está descartado definitivamente” y “siguen los trabajos con la Junta de Andalucía para estudiar esta posibilidad”. “Nos chocó mucho que saliera ese titular, que el soterramiento no se descarta, cuando el primer punto que tratamos es que se descarta por ahora porque tiene un coste económico que el Ayuntamiento no puede asumir. Y además nos explicaron que la Junta no podía permitir que se soterrasen ciertos puntos por la llegada del Metro. No entendemos por qué no le dio más importancia a estos que a las alternativas o medidas complementarias que son más fáciles de llevar a cabo”, apunta Angulo.

La Ronda Urbana Norte. / José Luis Montero

Sobre la renuncia al soterramiento, algunos de los miembros de la asociación aseguran que se sienten engañados. “¿Cómo no nos vamos a sentir engañados? Si venía en el programa electoral como unas de las medidas principales”, se queja Manuel Sebastián Escuder, presidente de la asociación de vecinos de Los Carteros. Otros, como Angulo y Castillo, no se lo creyeron desde el principio y personalmente prefieren buscar soluciones. “El soterramiento es una mentira más, una promesa electoral que no se cumple. Sabíamos que era muy difícil de hacer y por eso llevamos dos años trabajando en muchas medidas alternativas y complementarias. Esto no quita para que haya muchos vecinos que se han sentido engañados”, señala el presidente de Iniciativa Ciudadana RUN. “Que se lo pregunten a las víctimas. Él vino con mucha fuerza y mucha motivación para solucionar este problema, que lleva décadas enquistado. Él iba a sacar una varita mágica para arreglarlo. No ha podido hacerlo, lo menos que puede hacer es pedir disculpas públicas”, insiste Pedro de Castilla.

Cuatro personas murieron en otros tantos accidentes en la Ronda Urbana Norte entre finales de 2022 y principios de 2023. El 22 de noviembre de 2022, un motorista de 26 años, repartidor de un kebab, falleció al chocar contra otro vehículo en el cruce con la avenida de Pino Montano. El 15 de enero de 2023, un hombre de 33 años murió atropellado por un turismo cuando cruzaba un paso de peatones en rojo. El 22 de enero, otro peatón de 45 años falleció atropellado, también cuando cruzaba en rojo. El 11 de febrero, una joven de 19 años murió en la vía de servicio en un accidente provocado por un conductor ebrio.

Un camión de gran tonelaje pasa por la Ronda Urbana Norte sin que nadie se lo impida. / José Luis Montero

Esta sucesión de siniestros mortales motivó una serie de medidas para tratar de reducir la velocidad en la ronda, como la instalación de un radar de semáforo y una serie de señales horizontales y luminosas. Los accidentes han continuado, aunque sin víctimas mortales. El último de ellos ocurrió la madrugada del 7 de septiembre y dos personas resultaron heridas en un accidente provocado por un presunto taxi clandestino. El 5 de noviembre de 2023, una aparatosa colisión a la altura del Polígono Calonge se saldó con seis jóvenes lesionados, cuatro hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años.

Ha habido muchos más, dicen los vecinos, que lamentan que el perfil de Emergencias Sevilla, comunicación oficial de la Policía Local, no informe de ellos. “No es algo nuevo con este gobierno, ya lo detectamos en la última etapa del gobierno anterior, justo después de la sucesión de accidentes mortales. Hoy vemos con sorpresa que el que era concejal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, es el que pide públicamente que Emergencias Sevilla informe más”.

Descartado el soterramiento, los vecinos aceptan las explicaciones pero piden que se trabaje ya en alternativas viables. “Entendíamos que el soterramiento era una promesa, lo veíamos como una medida buena e innovadora, que no se retomaba desde tiempos de Monteseirín, pero ya en 2017 se aprobó en pleno la creación de un bulevar, que sigue sin crearse, por lo que sabíamos que un soterramiento iba a ser muy complicado por la cuestión económica. Luego hemos ahondado en el asunto y sabemos que la llegada del Metro iba a impedir el soterramiento. Podría hacerse, pero en el estudio del Metro no se ha contemplado el soterramiento. El Metro pasa pegado a la superficie porque es un proyecto a través de pantallas, la profundidad son ocho metros. En el primer cruce con la bajada del Carrefour se imposibilita el soterramiento y desde la Junta han dicho que la parte subterránea no podría hacerse tampoco en San Lázaro. Quizás se puedan hacer soterramientos por partes en otros tramos, pero eso no es una solución y es un gasto de dinero absurdo”.

Los vecinos, miembros de la asociación Iniciativa Ciudadana RUN. / José Luis Montero

Los vecinos trasladaron al alcalde algunas de las propuestas que han elaborado a lo largo de los últimos años. “Agradecemos las explicaciones y entendemos que tenemos que seguir exigiendo. No podemos parar. El jueves vimos un poco de luz al final de túnel porque parte de esas propuestas se estaban contemplando. Salimos con algo de alegría porque son ideas reales, que cuentan con presupuesto, por lo que nos da algo más de seguridad. Verdaderamente a corto plazo se puede hacer algo”, afirma Celeste Castillo.

Cuentan los vecinos que la SE-35 no va a ser el proyecto de 2015, que se rechazó por el impacto ambiental. El nuevo se hará por fases, por lo que será más fácil poder llevarlo a cabo. La primera etapa será de 1,5 kilómetros y permtirá la conexión con la Ronda Urbana Norte y la SE-20 o Supernorte, una vez que ésta tenga mejoras en el asfaltado y en el mantenimiento de las glorietas. “Cuando esta vía esté arreglada, algo de tráfico se desviará por allí. El proyecto beneficiaría también a la gente de San Jerónimo, que tendrán un acceso más directo a sus viviendas. Es un bypass que descongestionaría la Ronda Urbana Norte porque supondría cerrar la SE-30 por el norte y eso quitaría mucho tráfico de aquí”, detallan.

Lo fundamental es ir reduciendo el tráfico en la Ronda Urbana Norte, que soporta el paso de unos 100.000 vehículos diarios. “Luego ya se podrá hablar de bulevar, de soterramientos parciales, pero eso es imprescindible”. “Mientras esté esta cantidad de tráfico por aquí, un soterramiento sería horroroso, porque toda la contaminación tiene que salir fuera. Habría más contaminación en las salidas del túnel. Más que el soterramiento, que lo han utilizado como arma arrojadiza los políticos en vez de para luchar por mejoras para los ciudadanos, el problema es quitar la cantidad de tráfico que pasa por aquí”, dice Luis Jiménez Carrascal, que formó parte de la primera plataforma RUN en 2017. Se consiguieron una serie de medidas como crear un bulevar, pero “no se ha hecho nada”.

Los vecinos que abanderan la lucha por las mejoras de la Ronda Urbana Norte. / José Luis Montero

Los vecinos también hablan de un proyecto para humanizar la Ronda Urbana Norte, con la sustitución de la actual mediana de hormigón por unos espacios verdes, con pantallas de arbolado a ambos lados de la vía. También se ha solicitado un nuevo paso de peatones a la altura del polígono Norte, pues los vecinos de esta zona tienen que recorrer a pie una gran distancia para poder cruzar. Se ha propuesto igualmente cerrar las rotondas, para reducir la velocidad. “Y poner plantas, que se le dé el aspecto de una avenida como cualquier otra de la ciudad”.

José Miguel Mejías es vecino de San Jerónimo y tiene también varias reivindicaciones. Para empezar, uno de los semáforos para poder cruzar la Ronda Urbana Norte dura muy poco y los peatones tienen que salir literalmente corriendo para no quedarse atrapados en una mediana sumamente estrecha. “Tenemos que pensar en los niños. Todos los días vemos cómo hay vehículos que se saltan el semáforo cuando están cruzando los peatones. Nos dicen que el tiempo del semáforo es correcto y que no se puede ampliar por normativa. Sólo cambiará cuando haya una desgracia y muera un niño. Entonces lo harán, pero tendrá que ser después de una tragedia”.

Charla entre vecinos junto a la Ronda Urbana Norte. / José Luis Montero

Este hombre pide que se instalen más radares, que “pacificarían mucho más el tráfico”, así como una mayor presencia de la Policía Local controlando el tráfico en la ronda. “Los policías locales son como las meigas, haberlas haylas pero nadie las ve. Si empezaran a multar camiones que no pueden pasar por aquí, algo cambiaría. Son medidas baratas y que tienen mucho impacto. No se necesita nada. Nos han hablado de los caminos escolares seguros, esto no es más que un cartel pegado en una farola. Punto. Hubo una subvención de la Unión Europea, se crearon los carteles, en algún momento se pintó alguna señal en el suelo. Y ya está. No viene la Policía Local a regular el tráfico cuando cruzan los niños. Son medidas fáciles de implementar y de gran impacto, que conseguirían lo que buscamos, desincentivar que los conductores pasen por aquí”.

Los vecinos preguntaron el jueves por los dos radares de velocidad prometidos hace meses por el Ayuntamiento de Sevilla, que siguen sin ponerse. “Cambió el delegado de Movilidad y parecía que el nuevo, Álvaro Pimentel, desconocía esto y nos dijo que lo iba a trasladar”. Ya se puso uno de semáforo, que funcionó muy bien porque los primeros meses denunciaba a casi 500 conductores al mes y ahora esa cifra se ha reducido a la mitad, lo que refleja que se ha ido respetando más a medida que ha ido multando.

Raquel Gómez es la presidenta de Sevilla Respira, una asociación de pacientes respiratorios que pertenece también a la Iniciativa Ciudadana RUN. “Ya estamos afectados en esta zona por la contaminación acústica, tanto por el ruido del tráfico como por el de los aviones. Además, hay cada vez más pacientes respiratorios por la contaminación y el cambio climático. Eso debe tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la Ronda Urbana Norte”. Esta entidad ha obtenido el primer premio de la Sociedad Española de Neumología por un proyecto para hacer un estudio de la calidad del aire en el interior de las viviendas de esta zona. “La calidad del aire exterior influye en el interior también. Aquí los pacientes respiratorios viven mal. De hecho, sabemos de una paciente que va a vender el piso y se va a ir a vivir a Entrenúcleos”.

Conchi González Rius regenta la papelería Sácale Punta, en la calle Cortijo de la Albarrana, junto a la ronda. “Hay accidentes a diario. Yo misma sufrí uno hace diez años, cuando un camión me embistió. Otro vecino salió volando por los aires en otro accidente. Y el ruido es tremendo”. Una cliente interviene para contar lo poco que duran los semáforos y dice que se quedó atrapada en la mediana y estuvo rezando hasta que se puso de nuevo en verde. “En fin, que nos quedamos sin el soterramiento”, lamenta la comerciante.

“Me gustaría lanzar un mensaje para que siga habiendo esperanza y que no decaiga el ánimo en la ciudadanía del distrito Norte en la desestimación del soterramiento, que las familias que han perdido a gente no piensen que está todo perdido. Aunque el soterramiento se desestime, igual que el bulevar nunca se llevó a la práctica, seguiremos luchando como asociación para buscar lo mejor para el distrito y para mejorar la Ronda Urbana Norte. Vamos a seguir ahí. Necesitamos un poco de reflexión, nuevos puntos de vista y búsqueda de soluciones, pero que no se pierda la esperanza de los vecinos. No nos vamos a conformar con una sola reunión o una sola respuesta”, concluye Ignacio Angulo, el presidente de la asociación que abandera esta reivindicación.