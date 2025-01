Alla Squadra, la esencia del fútbol hecha marca

Desde Sevilla, Alla Squadra ha redefinido la manera de vivir y recordar el fútbol, combinando la pasión por este deporte con un enfoque artesanal exquisito. Fundada por Sebas Cárdenas, Germán Burrull y Juan Antonio González, la marca ha logrado capturar los momentos más emblemáticos del fútbol en piezas de diseño exclusivas. Con una propuesta que trasciende la moda, Alla Squadra se define como una marca que celebra la esencia del fútbol con un toque personal e inconfundible.

“Queríamos ofrecer algo diferente, algo que los aficionados pudieran mirar y decir: ‘Esto me representa, este es el momento que marcó mi pasión por este deporte’”, explica Sebas Cárdenas. Desde sus inicios, la base de la marca ha girado en torno a la autenticidad y la conexión emocional, convirtiendo cada diseño en una declaración de amor por el balón. De hecho, la idea detrás de Alla Squadra surgió de conversaciones entre amigos, donde la nostalgia por momentos inolvidables del fútbol alimentaba la creatividad. “En nuestra cabeza estaba la fotografía de ese momento futbolístico, y un día se nos ocurrió intentar dibujarla, a modo de lámina o póster”, recuerda Sebas. Lo que comenzó como un simple póster evolucionó rápidamente hacia camisetas y otros productos, aprovechando el acceso a una máquina para imprimir diseños. No obstante, la evolución de la empresa no fue un proceso improvisado. Cada paso se dio con una visión clara de mantener un vínculo genuino con los aficionados. “Poco a poco, la idea se fue madurando hasta crear la empresa”, añade Cárdenas. Esa transición de lo artesanal a lo empresarial se convirtió en un sello distintivo de Alla Squadra.

Uno de los grandes aciertos de Alla Squadra ha sido su capacidad para capturar momentos futbolísticos que trascienden el tiempo. Estos diseños no solo nacen de la creatividad de sus fundadores, sino también de las historias y sugerencias de sus clientes. “Muchos de esos momentos se han dibujado a raíz de algún comentario de un amigo o un cliente”, explica Cárdenas. Un ejemplo memorable es la camiseta que recrea la icónica imagen de Finidi George con el sombrero y Alfonso Pérez Muñoz, evocando recuerdos imborrables para los aficionados del Betis.

El primer diseño de Alla Squadra fue la chilena de Diego Carlos en la final de la Europa League de Colonia.

El primer diseño de Alla Squadra fue la chilena de Diego Carlos en la final de la Europa League de Colonia. “Al jugador le encantó y nos pidió varios productos de ese momento. Le regalamos camisetas, tazas e incluso fundas de móvil para él y su familia”, relata el fundador de la firma.

Asimismo, a pesar del gran éxito de la firma, Alla Squadra ha logrado mantener su esencia artesanal y un estilo distintivo que la separa del resto. “Aunque actualmente hay otras muchas marcas que hacen sus propios diseños, los nuestros siguen teniendo algunas particularidades a la hora de dibujar que nos distinguen”, afirma Cárdenas. Cabe destacar que la marca no se limita solo a camisetas, sino que también ofrece una amplia gama de productos, desde tazas y fundas de móvil hasta bañadores y gorras. Esta diversidad de productos refleja la idea de Alla Squadra de no ser “una marca de accesorios de fútbol al uso”, sino una que se conecta emocionalmente con sus clientes a través del diseño y la calidad.

Sin embargo, como cualquier emprendimiento, Alla Squadra enfrentó numerosos desafíos en sus inicios. “Por tirar de tópico, podríamos decir que los mismos que se encuentran todos los que empiezan: falta de apoyo económico, de impulso institucional, de información…”, admite Cárdenas. Incluso procesos aparentemente simples, como registrar el nombre de la marca, resultaron complicados y requirieron la colaboración de entidades como la agencia IDEA, de la Junta de Andalucía. A pesar de estas dificultades, la gran perseverancia y el esfuerzo del equipo fundacional fueron clave para superar todos los obstáculos. “A base de esfuerzo y de echarle muchas horas, conseguimos poner en órbita la empresa y hacerla funcionar”.

Alla Squadra

Una de las fortalezas de Alla Squadra es su estrecha relación con los clientes, quienes han jugado un papel fundamental en la creación de nuevos productos. “Solemos interactuar mucho con nuestros clientes, interesarnos por sus opiniones e incluso hablar con ellos personalmente o por teléfono”. Esta cercanía, además de generar una lealtad casi inquebrantable hacia la marca, ha permitido que muchos diseños nacieran directamente de las sugerencias de los aficionados. “Es muy gratificante cuando nos llega algún mensaje dándonos las gracias por el producto o alguna crítica positiva sobre nosotros”.

El crecimiento de Alla Squadra no ha sido sencillo en un mercado cada vez más saturado. Sin embargo, la marca mantiene sus principios intactos. “Al ser dibujos artesanos, a los que les dedicamos mucho más tiempo del que la gente pueda pensar, complica la posibilidad de soportar mucha más carga que la actual”. Esta atención al detalle y la calidad sigue siendo una prioridad, incluso en medio de las dificultades para expandirse. Aunque en su momento se valoró la posibilidad de internacionalizar la marca, como ocurrió con una propuesta para Argentina, la decisión fue descartada. “Es difícil garantizar un equipo de trabajo que cumpla con los parámetros de marca que nosotros exigimos. Para nosotros es muy importante no perder la esencia de lo artesanal”.

Los productos de Alla Squadra están disponibles a través de su página web, www.allasquadra.com, donde los clientes pueden explorar su catálogo completo. Además, cuentan con un taller en Sevilla Este, donde los aficionados pueden adquirir productos textiles y recibir asesoramiento personalizado, siempre bajo cita previa para garantizar la mejor atención al cliente.